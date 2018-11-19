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Депутат Сурабалдиева пожаловалась на сексуальные домогательства в лифте ЖК

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева стала жертвой харрасмента на рабочем месте, вернее, в лифте Белого Дома. О неприятном инциденте она рассказала на своей странице в Твиттере.

- В лифте незнакомый сотрудник ЖК, заигрывая, полез обниматься. Разобравшись, что распускать руки в адрес депутата чревато последствиями, заявил, что подумал, что я рядовая сотрудница БД. А его коллеги-женщины попытались превратить в шутку. Это все, что надо знать о ворк харрасменте, - написала народная избранница.

Имя обидчика депутат публиковать не стала.

"Ворк харрасмент" означает сексуальные домогательства на рабочем месте. В прошлом году интернет захлестнула волна против этого явления. А началось все с интервью актрисы Азии Ардженто, в котором она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна. Правда, через некоторое время и сама Ардженто оказалась на месте продюсера.

Стало известно о том, что актриса заплатила $380 тыс. актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту, которого, как предполагают, она принудила к сексуальной связи. Это произошло в гостиничном номере одного из отелей в Калифорнии.

Азии на тот момент было 37 лет, а Джимми на 20 лет меньше. Ситуация усугублялась тем, что возраст согласия в Калифорнии - 18 лет.

Получит ли в Кыргызстане развитие тема харассмента?

Присылайте свои истории, мы опубликуем их на условиях анонимности. Ждем!


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URL: https://www.vb.kg/374962
Теги:
Сурабалдиева Эльвира, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, сексуальные домогательства
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Комментарии
Адилет Кадыров
19.11.2018, 20:47
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 1
Комментариев: 9

а если серьезно, то кому ты нужна, зачем это писать именно сейчас? 

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