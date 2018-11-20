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В Бишкекском горкенеше предложили выносить выговор депутатам-прогульщикам

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- Оксана Гут
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На очередной сессии по обсуждению таких вопросов, как бюджет Бишкека, структура мэрии, подготовка к зимнему периоду в части дорожно-транспортного движения присутствуют 39 из 45 депутатов

Сегодня на ХХ сессии Бишкекского городского кенеша присутствуют 39 из 45 депутатов. Кубанычбек Конгантиев от фракции "Кыргызстан" предложил решением всей сессии выносить выговор отсутствующим. Чем вызвал лишь смех у коллег.

- А лучше отбирать мандат! – послышалась шутка из зала заседаний.

Исходя из реакции "народных избранников", предложение в повестку дня включено не было. После часа обсуждений в нее вошли 11 основных вопросов и 9 в раздел "Разное".

Среди основных: утверждение программы социально-экономического развития столицы, "Об утверждении бюджета города Бишкек на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы", заслушивание информации о готовности мэрии к зимнему периоду в части дорожно-транспортного движения, о присвоении звания "Почетный гражданин города Бишкек" и другие.

В "Разном" депутаты решили в том числе обсудить экологическую обстановку в столице, электронное билетирование, а также переименование Первомайского района именем писателя Чингиза Айтматова, а одной из столичных улиц в честь Турдакуна Усубалиева.

Кубанычбек Конгантиев напомнил о действующем моратории на переименование улиц в Бишкеке.

Однако спикер БГК Жаныбек Абиров пояснил, что депутатам не обязательно принимать решение, можно пока просто обсудить этот вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/374972
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, бюджет, дороги, Бишкек, общественный транспорт, Переименование улиц, Чингиз Айтматов
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