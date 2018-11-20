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Сколько школьников в Кыргызстане охвачено горячим питанием?

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- Виктория Григоренко
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Сегодня к 420 пилотным школам КР, в которых Минобразования и ВВП ООН ввели горячее питание, присоединились еще 83 образовательных учреждения. Теперь более 145 тысяч учеников младших классов будут получать горячие обеды. Об этом в ходе пресс-тура сообщил страновой директор ВВП ООН Андреа Баньоли.

Как отмечается, в сотрудничестве с Институтом отраслевого питания в школах проведено консультирование в вопросах организации обучения поваров и разработано меню с учетом возможностей образовательных учреждений.

- Также качественные горячие обеды стали возможными благодаря финансовой поддержке России. Она выделила на эти нужды 10 миллионов долларов для 5-летней программы по оптимизации школьного питания. На эти деньги были закуплены электроплиты, жарочные шкафы, холодильное оборудование, водонагреватели и кухонные приборы – все, что необходимо для организации питания, - подчеркнула VB. KG представитель ВПП ООН Ольга Ниязалиева.


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URL: https://www.vb.kg/374979
Теги:
дети, образование, питание, Чуйская область, школа, ВПП ООН, Кыргызстан, Министерство образования
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