Сколько школьников в Кыргызстане охвачено горячим питанием?

Сегодня к 420 пилотным школам КР, в которых Минобразования и ВВП ООН ввели горячее питание, присоединились еще 83 образовательных учреждения. Теперь более 145 тысяч учеников младших классов будут получать горячие обеды. Об этом в ходе пресс-тура сообщил страновой директор ВВП ООН Андреа Баньоли.

Как отмечается, в сотрудничестве с Институтом отраслевого питания в школах проведено консультирование в вопросах организации обучения поваров и разработано меню с учетом возможностей образовательных учреждений.

- Также качественные горячие обеды стали возможными благодаря финансовой поддержке России. Она выделила на эти нужды 10 миллионов долларов для 5-летней программы по оптимизации школьного питания. На эти деньги были закуплены электроплиты, жарочные шкафы, холодильное оборудование, водонагреватели и кухонные приборы – все, что необходимо для организации питания, - подчеркнула VB. KG представитель ВПП ООН Ольга Ниязалиева.