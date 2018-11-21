Итоги года работы Президента Сооронбая Жээнбекова

"Успешно выполняется задача, поставленная Президентом Сооронбаем Жээнбековым перед финансовыми институтами, по обеспечению финансовыми ресурсами проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, и, в конечном счете, на развитие регионов", - подчеркнул заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента КР Данияр Иманалиев, говоря об итогах года работы Президента Сооронбая Жээнбекова.

По его словам, на сегодняшний день основная часть проектов "РСК банка" (89%) в сумме 7,6 млрд. сомов, "Айыл банка" в сумме 15,1 млрд. сомов (97%), "Российско-Кыргызского Фонда развития" (80%) в сумме 10,0 млрд. сомов направлены на финансирование инвестиционных проектов регионального масштаба. ОАО "Гарантийный фонд" выдано порядка 63% гарантий в сумме 389 млн. сомов для поддержки предпринимателей в регионах. Благодаря усилиям "Гарантийного фонда" бизнесмены получили дополнительное кредитование на беззалоговой основе. При этом коммерческими банками за счет гарантий "Гарантийного фонда" выдано кредитов за весь период на сумму 2,1 млрд. сомов.

Приоритет при финансировании, как отметил Данияр Иманалиев, отдается проектам из Таласской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

В регионах модернизируются и открываются современные крупные, средние и малые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, текстильной промышленности, строительных материалов, цементные и кирпичные за воды, торгово-логистические центры, овощехранилища, тепличные хозяйства. Большинство из этих предприятий ориентированы на экспорт.

"Президентом поставлена задача перед финансовыми институтами и фондом пересмотреть политику финансирования, и, в процессе выделения ресурсов больше внимания обращать на проекты сельскохозяйственной сферы. В особенности на переработку сельхозпродукции, логистику, сбор и перевозку для дальнейшего экспорта на внешние рынки", - подчеркнул он.

Данияр Иманалиев добавил, что процесс развития регионов не ограничится нынешним годом и будет приоритетным направлением и в предстоящие пять лет. На пятилетнюю перспективу ставится задача по улучшению инфраструктуры населенных пунктов, обеспечению их чистой питьевой водой. Заложены приоритеты по усовершенствованию систем здравоохранения, образования и социальной защиты.

"Главой государства подняты инициативы о продолжении приоритетов, касающихся регионального развития. В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года, как вы знаете, одним из приоритетных направлений определено развитие регионов и формирование экономического потенциала на местах для того, чтобы мы смогли обеспечить сбалансированное развитие территории страны", - отметил он.

В рамках государственной программы "Финансирование сельского хозяйства - 6" населению выдано кредитов на общую сумму 5,4 млрд.сомов для 11 246 сельхозпроизводителей. Кредиты выдаются по льготной процентной ставке на растениеводство и животноводство - 10% годовых, на переработку - 6% годовых, на садоводство и племенное животноводство - 8% годовых.

В целях усиления полномочий доходного и кадрового потенциала органов местного самоуправления подготовлены проекты соответствующих изменений в законодательство. В проекте государственного бюджета на 2019 год расщепление подоходного налога в пользу местных бюджетов увеличено с 50% до 70%.

"Идет реализация проектов по обеспечению чистой питьевой водой в сельской местности. По и тогам 2018 года планируется завершить строительство систем водоснабжения в 43 селах. Завершено строительство 4 ирригационных каналов, в результате чего площадь орошаемых земель будет увеличена на 8 тыс. гектаров", - сказал он. В течение следующих пяти лет планируется обеспечить чистой питьевой водой каждое село Кыргызстана. Здесь задействованы и будут привлекаться средства государственного бюджета, а также средства международных доноров в общей сумме 700 млн. долларов США - Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития, Исламского Банка Развития и других доноров. До 2023 предлагается завершить работы по двум этапам и сдать в эксплуатацию 31 ирригационный объект на общую сумму 259,1 млн. долл. США. Планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель, на 40 тысяч гектаров повысить водообеспеченность земель.

Кроме того, построено порядка 133 км новых дорог общереспубликанского значения, установлено 182 новых трансформаторных подстанций, заменено 230 трансформатора. Порядка 350 км линий электропередач прошли реконструкцию, в результате чего количество аварийных отключений сократилось на 11%. В 2019 году в регионах планируется продолжить строительство и реабилитацию дорог международного, республиканского и местного значения общей протяженностью 690 км за счет средств государственного бюджета и международных доноров - Эксимбанка КНР, АБР, ЕАБР. Будут продолжены работы по реабилитации Токтогульской ГЭС, Уч-Курганской ГЭС, реконструкции Ат-Башинс кой ГЭС, строительству линий электропередачи в Баткенской области.

Также ведется работа по строительству социальных объектов. На их реализацию предусмотрено и заложено в бюджете порядка 2,9 млрд. сомов. Так, на сегодня завершено строительство 66 школ, 6 детских садов, сданы в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения (больницы и фельдшерско-акушерские пункты), 5 спортивных комплексов.