"Бальная" тема Минобразования. В учебниках по русскому языку нашли ошибки

В учебниках по русскому языку для второго класса нашли грамматические ошибки. О неприятном открытии в социальной сети Facebook написал пользователь Вячеслав Савин.

К примеру, авторы учебника просят второклашек поставить мягкий знак в слове "бал…наго". Судя по всему, они имеют в виду "больного". В другом упражнении забыли поставить пробел, получив слово "кручью" вместо "к ручью", и так далее.

- Сегодня с ужасом увидел 2 страницы из учебника по русскому языку для второго класса, с заданиями. Учебник реальный, по нему учат детей в школе. Это второе издание учебника. С кого спросить, почему по таким учебникам учат наших детей? Министерство образования, которое рекомендовало этот учебник? Редакцию, которая выпускала этот учебник? Или авторов? С ужасом представляю будущие учебники по геометрии, физике, химии, где будут более серьезные ошибки, где число Пи будет равно "примерно 4". Поистине - чтобы уничтожить народ, надо лишить его детей образования, - написал Вячеслав.

Учебник, о котором идет речь, был выпущен в 2016 году и одобрен Министерством образования и науки КР.

Напомним, скандал с учебниками разгорелся осенью этого года. Школьники получили новые учебники для 5-6 классов с многочисленными грамматическими и смысловыми ошибками. И хотя на каждом из них было отмечено, что Министерство образования и науки КР одобрило их, чиновники заявили, что исправлять ошибки должна типография, которые выпустила книги в печать.