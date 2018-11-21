Албек Ибраимов и Икрамжан Илмиянов останутся под стражей

Сегодня, 21 ноября, Верховный суд КР рассмотрел меру пресечения в отношении экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова по жалобе его адвоката.

Как сообщает VB.KG пресс-служба высшей инстанции, суд оставил в силе решение Первомайского и Бишкекского районных судов. Таким образом Ибраимов останется под стражей до 28 декабря.

Напомним, некоторое время назад адвокат Сергей Слесарев сообщал, что Албек Ибраимов уже не дает показания. Так как все, что ему было известно по делу о ТНК "Дастан", он изложил еще будучи свидетелем.

Экс-мэр столицы Албек Ибраимов обвиняется по ст. 303 "Коррупция".

Также сегодня Верховный суд оставил в СИЗО ГКНБ экс-советника президента Икрамжана Илмиянова до 28 ноября. Тем самым поддержал решение Бишкекского городского суда.

Напомним, 31 октября в Бишкекском горсуде защита просила отпустить Илмиянова под домашний арест.

Бывший приближенный Алмазбека Атамбаева обвиняется в получении взятки в 150 тысяч долларов от одного из бизнесменов.

Два дня назад сам экс-президент в интервью журналистам заявил, что не станет за него заступаться, если факт коррупции подтвердится.