Депутат: Зарплаты врачей после реформы снизились

Депутат ЖК Альфия Самигуллина накануне на заседании Жогорку Кенеша заявила, что формальная реформа в бишкекском эндокринологическом диспансере привела к тому, что условия для работы врачей ухудшились.

- После преобразования Бишкекского эндокринологического центра в диспансер, врачам подняли зарплату, но у них забрали надбавки от мэрии. В результате их заработок стал меньше. Мы не улучшили условия их работы. Да, на бумаге преобразовали центр в диспансер, но такие формальные реформы приводят к ухудшению положения врачей, - сказала Самигуллина.

Отметим, Министерство здравоохранения в течение нескольких лет проводит реформу всей системы здравоохранения. Сейчас ведется большая работа по объединению администрирования центров семейной медицины.