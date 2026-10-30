Депутат Кубанычбеков рассказал о значении ОРТ для кыргызстанской молодёжи

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) помогло тысячам выпускников школ Кыргызстана получить высшее образование и реализовать профессиональные планы. Среди тех, кто в своё время поступил в университет благодаря результатам испытаний, оказался и депутат Жогорку Кенеша Илимбек Кубанычбеков. Об этом парламентарий рассказал 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке, посвящённой 25-летию ОРТ.

Поздравляя участников мероприятия, нардеп передал тёплые пожелания от имени руководства и всего депутатского корпуса Жогорку Кенеша.

"За годы работы Центра оценки в образовании и методов обучения проделана колоссальная работа по обеспечению равных условий для всех выпускников. Общереспубликанское тестирование стало ключевым механизмом, позволяющим молодым людям поступать в университеты исключительно на основе собственных знаний", - отметил депутат.

Парламентарий обратил внимание на то, как существенно вырос масштаб проекта за четверть века.

"На начальном этапе тестирование проходили лишь около 13 тысяч абитуриентов, тогда как сегодня число участников выросло в разы. Такой рост ярко свидетельствует о высоком доверии к системе и огромном труде специалистов, обеспечивающих её бесперебойную работу. Тысячи учащихся получают объективную оценку своих знаний, реализуют мечты и смотрят в будущее с уверенностью", - подчеркнул Кубанычбеков.

Особое внимание в выступлении он уделил личному опыту, напомнив, что сам когда-то был простым абитуриентом, сдающим ОРТ.

"Я хотел бы сказать, что в своё время я тоже через это тестирование получил возможность поступить в вуз, получил образование, и сегодня мы работаем на благо нашей страны. Этот опыт позволяет мне изнутри понимать, насколько огромную роль играет система для каждого молодого человека, стремящегося к знаниям", - поделился он.

По словам нардепа, за 25 лет тысячи выпускников, поступивших в вузы благодаря ОРТ, стали квалифицированными специалистами и успешно трудятся в самых разных отраслях экономики и госуправления.

В завершение речи парламентарий выразил глубокую благодарность коллективу ЦООМО за многолетний труд и запеврил, что Жогорку Кенеш готов оказываться всестороннюю содействие проекту.

"Дальнейшее совершенствование системы требует совместных усилий образовательных учреждений и государственных органов. Если со стороны парламента нужна какая-либо поддержка, мы всегда готовы её оказать", - резюмировал Илимбек Кубанычбеков.