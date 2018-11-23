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В Узбекистане милиционера, который раздел женщину, осудили на 6,5 лет

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- Виктория Григоренко
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Самаркандский областной суд по уголовным делам приговорил бывшего старшего оперуполномоченного Каттакурганского ГОВД Саната Умарова к 6,5 года колонии общего режима за то, что он заставил раздеться догола в отделении задержанную женщину. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Как отмечается, уже бывшему милиционеру запрещено в течение трех лет после исполнения наказания занимать руководящие должности.

"Обвинение Умарову предъявлено по статьям Уголовного кодекса Узбекистана "Превышение власти или должностных полномочий", "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и "Умышленное укрытие преступления от учета", - говорится в информации суда.

Напомним, в июле этого года Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении Саната Умарова. Милиционер задержал женщину на местном рынке по подозрению в краже, доставил ее в местное отделение, где заставил раздеться догола, снял видео и опубликовал его в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/375020
Теги:
МВД, пытки, суд, судья, Узбекистан, преступление
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