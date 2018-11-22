Штормовое! Выходные "обрадуют" дождем, переходящим в снег

В выходные по Кыргызстану ожидается неустойчивая погода, переход дождя в снег, местами осадки интенсивные. Об этом сообщает МЧС.

"24 ноября и 25 ноября в большинстве областей дождь, снег. Ветер юго-восточный 4-9 метров с порывами в отдельных районах республики до 17-22 метров в секунду. 25-26 ноября ожидается существенное понижение температура воздуха. В горных и предгорных районах на автодорогах снежный накат и гололедица", - информируют синоптики.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас скота на пастбищах, работу коммунальных и энергетических служб и затруднит движение транспорта.

"Есть опасность налипания мокрого снега на линии электропередач и ветки деревьев", - добавили в МЧС.