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Иглы, зараженные СПИДом. Можно ли от них заразиться?

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- ВБ
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В социальных сетях и посредством популярных мессенджеров распространяются ложные сообщения о случаях попыток заражения ВИЧ с помощью загрязненных шприцев и иголок в кинотеатрах и иных общественных местах в сопровождении записок: "Вы только что инфицировались СПИДом". Подобные фейковые сообщения о "ВИЧ-терроризме" периодически появляются в последние годы в соцсетях, однако как и в этом году, они не имеют фактического подтверждения.

В Республиканский центр "СПИД" при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в последние 6 лет не было случаев обращения по поводу уколов загрязненными материалами. Ранее этого периода были случаи обращения с предоставлением для исследования якобы зараженных игл и шприцев. Проведенные исследования не подтвердили наличия ВИЧ!

Напоминаем! Вирус иммунодефицита неустойчив во внешней среде. Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти загрязненным медицинским инструментарием (шприцы и иглы) при нарушении целостности кожных покровов и обязательном наличии достаточного количества инфицированного материала.

Риск заражения определяется при обращении к медицинским специалистам. Любое лицо, у которого возникло подозрение на инфицирование вне зависимости от давности контакта, может обратиться в ближайший центр "СПИД" для бесплатного получения консультации, определения ВИЧ-статуса и послеконтактной профилактики, сообщает пресс-служба Минздрава КР.


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URL: https://www.vb.kg/375023
Теги:
ВИЧ/СПИД, здравоохранение, социальные сети, СПИД, Кыргызстан, Минздрав
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