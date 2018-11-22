60 новых автобусов на метане Бишкек планирует получить в марте 2019 года

Бишкекским бюджетом 2018 года предусмотрено обновление городского пассажирского транспорта на сумму 382 млн 577 тысяч сомов. Или, как подсчитали чиновники, на 60 автобусов, работающих на при родном газе.

Так, 20 ноября Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило международный тендер, в котором может принять участие любой желающий. Вскрытие заявок запланировано на 11 декабря. А срок поставок - март 2019 года.

В БПАП заявляют, новые автобусы должны быть большими, 2018-го или 2019-го года выпуска, определенной длины и обязательно на газе.

- Дизель на сегодняшний день стоит 47 сомов и говорят, что цена еще будет подниматься. А метан по 19,50. Мы выбираем его, так как пропан тоже от 27-37 сомов колеблется. Разница очевидна. Нам же нужно где-то экономить, при том, что цены на проезд низкие. И, что немаловажно, у нас были зарегистрированы факты воровства дизельного топлива. Фактически водитель мог слить со своей машины солярку и продать ее на улице любой дизельной машине. Такой фокус он не сможет проделать с метаном, - сообщил VB.KG директор МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" Нурлан Койчубаков.

Выбор газовых автобусов особенно актуален в свете борьбы с бишкекским смогом.

- Вчера было совещание у премьер-министра по поводу смога над Бишкеком. Мы тоже должны же какие-то меры принимать. И сравнивать, я думаю, не надо, какие выхлопы у дизельной машины, и какая частота выхлопа у газовой. Мы тоже хотим, чтобы у нас город был чистым, - отметил Койчубаков.

Он также напомнил, что на территории предприятия была построена современная газовая заправка, которая пока еще заблокирована.

- Заправка была построена "Газпромом". Она не работает только потому, что на ней некому заправляться. В основном все газовые машины ездят на пропане. Когда мы закупим новые автобусы, ее разблокируют, - заявил директор МП.

Как стало известно, на ней будут заправляться и китайские автобусы (маршрут №35), приобретенные для Бишкека частной компанией.

- Сейчас у частной компании всего 18 автобусов. Но, как нас уверяют, еще 18 машин сейчас стоит на границе. И после Нового года они будут доставлены и выйдут на линии. Так что они тоже будут заправляться топливом стандарта Евро-5, - рассказал VB.KG Начальник УГТ мэрии Бишкека Хасан Алимбеков.

Сейчас в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии всего 416 автобусов. Все они, по сути, отслужили свой срок эксплуатации. 150 из них можно назвать металлоломом. В более-менее нормальном состоянии 213 машин, которые пытаются восстановить. На линии каждый день выходит порядка 110 автобусов.

Напомним, столичные власти в лице экс-мэра Албека Ибраимова торжественно обещали "подарить" городу 350 современных автобусов на газе. Для того едва не взяли кредит у российского "Газпрома" в сумме 3,5 млрд (!) сомов под 12 % годовых. Столичные депутаты тогда назвали эту сделку скандальной, но почему-то ее одобрили. В июле текущего года в муниципалитете одумались и отменили договор, назвав его условия не приемлемыми. Но "Газпром" успел построить ту самую современную заправку в БПАП.

В самом предприятии и в УГТ заверили, что на сегодня никаких гласный и негласных договоренностей с российской компанией нет.