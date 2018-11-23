Эксперты будут искать ГМО на прилавках Кыргызстана

Образцы китайского соевого мяса для анализа ГМО в нашу лабораторию не поступали. Однако информация есть, и мы проведем мониторинг продукции на рынках города. Об этом VB.KG сообщила начальник отдела химико-аналитических исследований Минздрава КР Айгуль Жумаканова.

По ее словам, пробы на присутствие ГМО в продукции проводятся в их вирусологической лаборатории.

- Она аккредитована. И вся пищевая продукция, которая поступает к нам, проходит это исследование. Что касается соевого мяса, то оно пока не попадалось. У нас обычно этим занимается оперативный отдел. Он отберет соответствующие пробы и доставляет на лабораторную базу, - пояснила Жумаканова.

Специалист Минздрава уточнила, что летом подобные пробы на присутствие ГМО в продуктах уже проводились.

- Но молочной продукции. Признаюсь, что в части образцов присутствие ГМО действительно обнаруживается. Однако речь идет о допустимых по регламенту нормах, - заверила Жумаканова.

Напомним, комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана массово изымает с прилавков республики китайское соевое мясо. В нем выявили содержание двух линий генетически модифицированной сои. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

"Продукцию обнаружили в ходе проверок. Выявлено превышение количественного содержания двух линий генетически модифицированной сои (MON 89788 - 8,45 процента и GTS 40-3-2 - 1,77 процента) при норме 0,9 процента. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генно-модифицированных ингредиентов. Производителем товара является одно из предприятий из Чапчал-Сибоского автономного уезда КНР", - передает издание.

Стоит отметить, что законодательство стран ЕАЭС по отношению к трансгенным продуктам следует принципу: нельзя выращивать, но есть можно. Исключение – Кыргызстан, где ГМО продукты запрещены в принципе. В остальных случаях импорт содержащей ГМО продукции запрещен.