Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.00 - 80.20

Эксперты будут искать ГМО на прилавках Кыргызстана

123  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Образцы китайского соевого мяса для анализа ГМО в нашу лабораторию не поступали. Однако информация есть, и мы проведем мониторинг продукции на рынках города. Об этом VB.KG сообщила начальник отдела химико-аналитических исследований Минздрава КР Айгуль Жумаканова.

По ее словам, пробы на присутствие ГМО в продукции проводятся в их вирусологической лаборатории.

- Она аккредитована. И вся пищевая продукция, которая поступает к нам, проходит это исследование. Что касается соевого мяса, то оно пока не попадалось. У нас обычно этим занимается оперативный отдел. Он отберет соответствующие пробы и доставляет на лабораторную базу, - пояснила Жумаканова.

Специалист Минздрава уточнила, что летом подобные пробы на присутствие ГМО в продуктах уже проводились.

- Но молочной продукции. Признаюсь, что в части образцов присутствие ГМО действительно обнаруживается. Однако речь идет о допустимых по регламенту нормах, - заверила Жумаканова.

Напомним, комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана массово изымает с прилавков республики китайское соевое мясо. В нем выявили содержание двух линий генетически модифицированной сои. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

"Продукцию обнаружили в ходе проверок. Выявлено превышение количественного содержания двух линий генетически модифицированной сои (MON 89788 - 8,45 процента и GTS 40-3-2 - 1,77 процента) при норме 0,9 процента. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генно-модифицированных ингредиентов. Производителем товара является одно из предприятий из Чапчал-Сибоского автономного уезда КНР", - передает издание.

Стоит отметить, что законодательство стран ЕАЭС по отношению к трансгенным продуктам следует принципу: нельзя выращивать, но есть можно. Исключение – Кыргызстан, где ГМО продукты запрещены в принципе. В остальных случаях импорт содержащей ГМО продукции запрещен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375025
Теги:
ГМО, Казахстан, Китай, экспорт, импорт, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  