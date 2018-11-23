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Убийство ребенка-аутиста на Иссык-Куле: назначена повторная экспертиза

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- Оксана Гут
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В деле по убийству 9-летнего мальчика - аутиста появилась зацепка. Назначены дополнительные экспертизы. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Через некоторое время после того, как было получено заключение судмедэкспертизы, были назначены волоконная и трасологическая экспертизы. Возможно, что на теле ребенка преступник оставил свои частицы. Ранее также на месте преступления были обнаружены следы от шин автомобиля. Как только выйдет заключение, станет ясно, кто мог убить мальчика. Но эти экспертизы сложные, потребуется время, - отметил Усубакунов.

1 октября в Чолпон-Ате 9-летний мальчик вышел за ворота дома и пропал. Вечером его тело нашли местные жители на берегу озера Иссык-Куль со следами насильственной смерти. Судмедэкспертиза установила, что ребенка задушили. Милиция возбудила уголовное дело по ст. 97 "Убийство" УК КР. Проверялись все версии. Среди подозреваемых были даже родственники убитого. Пару недель назад в УВД признались, что следствие зашло в тупик.


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URL: https://www.vb.kg/375035
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство, экспертиза, следствие, погиб ребенок, Сталбек Усубакунов, убийство ребенка, УВД
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