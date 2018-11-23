Сотрудники ГУОБДД считают что Кыргызстан - мусульманское государство

23 ноября 2018 г. 10.05 минут. На пересечении Карла Маркса / Ахунбаева в южном направлении стоит патруль ДПС. Остановили. За то, что я на своём дополнительном, поворачивая с Ахунбаева, не пропустил пешехода, которому горит запрещающий свет светофора.

Само собой я начал доказывать что они не правы. Затем сотрудник начал требовать талон техосмотра. Я говорю, что талон техосмотра нужен лицам, осуществляющим пассажирские перевозки.

Ладно, не прокатило. Ремень, говорит, не пристегнут был. Я говорю, покажи видео фиксацию этого нарушения, он психанул и сказал "умник ..." и отошёл, как в кино, когда герой фильма обижается

Звоню в дежурную часть, объясняю ситуацию. Ответ такой: "мы там не были, пусть пишет протокол, а вы можете обжаловать". Я говорю, так остановили же не правомерно. Почему я должен бегать по судам?

"Меня там не было" и бросили трубку.

Подходит старший со словами "ну что вы мол ругаетесь, в мусульманской стране живём, нужно общаться по шариату".

Я говорю, что живем в светской стране, причём тут шариат?

Он удивился, когда я сказал, что я не мусульманин. Мол, бороду зачем тогда носишь. Продолжал настаивать, что мол в мусульманской стране нужно жить по шариату. Я говорю, вы меня по закону светской страны остановили или по шариату?

Сотрудник со значком БИ 050

Если работает его регистратор, посмотрите, как общаются ваши сотрудники на дорогах светского государства, пропагандирующие религию занимая при этом государственную должность.

У нас насколько помню ещё есть запрет на это для сотрудников гос ведомств.

Хотя, о чем я говорю".

Такую историю у себя на ленте в Facebook рассказал столичный ресторатор Тимур Азыков. Напомним, по Конституции Кыргызстан является светским государством, а любые притеснения в т.ч. по религиозным признакам - запрещены законом. Светским законом.

Что скажет о произошедшей ситуации руководство ГУОБДД и МВД КР?