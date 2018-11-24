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Армагеддон в Москве: торговый центр рухнул на автомагистраль

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- Елена Цой
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В соцсетях опубликовали видео сноса бизнес-центра "Северянин". Через секунду после падения Ярославское шоссе заволокло густой пылью. Водители были вынуждены снижать скорость и останавливать машины, сообщает НТВ.

В момент, когда 12-этажное здание рушится, по трассе продолжают двигаться автомобили. На проезжую часть летят обломки, все вокруг застилает густое облако пыли.

Как сообщают очевидцы, перед падением на дорогу выбежали рабочие, им удалось предупредить водителей.

Как сообщается в группе "Ярославка Live" "ВКонтакте", снос бизнес-центра "Северянин" был запланирован давно. В паблике размещены несколько роликов, на которых строители с помощью спецтехники разбирают первые этажи многоэтажки.

Было ли падение здания запланированным или произошло случайно, пока не известно.


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URL: https://www.vb.kg/375061
Теги:
ДТП, Россия, строительство, Москва
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Комментарии
Месний .
24.11.2018, 21:21
Карма: +49
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 5
Комментариев: 51

Пыль и обломки это совершенно разные вещи. Зачем тащить сюда всякую хрень из соцсетей?  Там сидят дебилы необразованные, которые по любому поводу разводят панику. Скучно им живется. Целый день в офисе на жопе сидят, потом на машинке до дома и опять за компьютер. Реальной жизни не видят, вот и раздувают из мухи слона. Их пожалеть надо, а не копировать и тиражировать их бредни.

Вечерка набрала каких-то девок, которые сидят целый день в соцсети, а потом оттуда тащат сюда "сенсации". Неужто вы им за это еще и зарплату платите?

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