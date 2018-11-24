Армагеддон в Москве: торговый центр рухнул на автомагистраль

Пыль и обломки это совершенно разные вещи. Зачем тащить сюда всякую хрень из соцсетей? Там сидят дебилы необразованные, которые по любому поводу разводят панику. Скучно им живется. Целый день в офисе на жопе сидят, потом на машинке до дома и опять за компьютер. Реальной жизни не видят, вот и раздувают из мухи слона. Их пожалеть надо, а не копировать и тиражировать их бредни.
Вечерка набрала каких-то девок, которые сидят целый день в соцсети, а потом оттуда тащат сюда "сенсации". Неужто вы им за это еще и зарплату платите?