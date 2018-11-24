Армагеддон в Москве: торговый центр рухнул на автомагистраль

В соцсетях опубликовали видео сноса бизнес-центра "Северянин". Через секунду после падения Ярославское шоссе заволокло густой пылью. Водители были вынуждены снижать скорость и останавливать машины, сообщает НТВ.

В момент, когда 12-этажное здание рушится, по трассе продолжают двигаться автомобили. На проезжую часть летят обломки, все вокруг застилает густое облако пыли.

Как сообщают очевидцы, перед падением на дорогу выбежали рабочие, им удалось предупредить водителей.

Как сообщается в группе "Ярославка Live" "ВКонтакте", снос бизнес-центра "Северянин" был запланирован давно. В паблике размещены несколько роликов, на которых строители с помощью спецтехники разбирают первые этажи многоэтажки.

Было ли падение здания запланированным или произошло случайно, пока не известно.