Дело Садыра Жапарова пересмотрят? Свидетели поменяли свои показания

Дело экс-депутата Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотрят в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, вновь открывшиеся обстоятельства выявила Бишкекская городская прокуратура.

- Городская прокуратура рассмотрела мое заявление и признала неудовлетворительной предыдущее решение районной. Поэтому ей было дано указание пересмотреть это дело. После районная прокуратура должна будет в течение 15 дней направить это дело в районный суд, - уточнил юрист.

Кроме того адвокат пояснил, о каких вновь открывшихся обстоятельствах идет речь.

- В деле Садыра Жапарова четверо свидетелей уже поменяли свои показания. Как они сейчас признаются, раньше их заставили оговорить моего подзащитного, - продолжил Токтосунов.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.