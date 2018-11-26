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Дело Садыра Жапарова пересмотрят? Свидетели поменяли свои показания

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- Бакыт Стамов
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Дело экс-депутата Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотрят в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, вновь открывшиеся обстоятельства выявила Бишкекская городская прокуратура.

- Городская прокуратура рассмотрела мое заявление и признала неудовлетворительной предыдущее решение районной. Поэтому ей было дано указание пересмотреть это дело. После районная прокуратура должна будет в течение 15 дней направить это дело в районный суд, - уточнил юрист.

Кроме того адвокат пояснил, о каких вновь открывшихся обстоятельствах идет речь.

- В деле Садыра Жапарова четверо свидетелей уже поменяли свои показания. Как они сейчас признаются, раньше их заставили оговорить моего подзащитного, - продолжил Токтосунов.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.


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URL: https://www.vb.kg/375067
Теги:
заложник, Первомайский район, суд, Кыргызстан, уголовное дело, арестован депутат, Садыр Жапаров, Шарабидин Токтосунов, Эмилбек Каптагаев
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Комментарии
мдээ
26.11.2018, 11:09

Всю гниль начали выпускать чет

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ABC ABC
26.11.2018, 12:48
Карма: +45
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Плюсов: 58
Минусов: 13
Комментариев: 56

Теперь что на антиатамбаевской волне надо всякую шваль выпускать !?? В 2005 тоже всяких Куловых ,Исаковых и прочих повыпускали,которые сейчас смердят периодически.

0
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