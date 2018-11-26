Чубака ажы Жалилова обвинили в страшном преступлении

Юрист и блогер из США Динара Самет (Муканбаева) обратилась к президенту США Дональду Трампу по поводу, с ее слов, экстремистской деятельности экс-муфтия Чубака ажы Жалилова. Свое видеообращение на русском языке она опубликовала на своей странице Facebook.

В частности, блогерша просит главу США обратить внимание на деятельность Чубака Жалилова на территории Америки.

"Жалилов имеет туристическую визу и приезжал в США, где проводил платные лекции, что является незаконным. Он 11 лет учился в Саудовской Аравии и является приверженцем радикального ислама. Он открыто призывает жить по шариату, открыто проповедует педофилию, то есть жениться на малолетних, открыто пропагандирует ненависть к женщинам", - сказала она.

Вместе с тем, видимо, для сгущения красок, она отметила в своем видеообращении, что в Кыргызстане боятся критиковать Чубака Жалилова и ему подобных.

"Там (в Кыргызстане, - прим. ред.) они боятся. Даже за лайки открывают фальсификационные уголовные дела, чтобы они не критиковали радикальный ислам, который навязывается сейчас населению", - добавила она.

В заключение она попросила президента США не пускать Чубака ажы Жалилова на территорию Америки.

Отметим, ранее блогер из Кыргызстана Динара Самет (Муканбаева), проживающая в США с 2014 года, раскритиковала выступление экс-муфтия КР Чубака ажы Жалилова. Тот в свою очередь назвал ее проституткой.

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