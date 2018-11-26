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Чубака ажы Жалилова обвинили в страшном преступлении

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- Бакыт Стамов
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Юрист и блогер из США Динара Самет (Муканбаева) обратилась к президенту США Дональду Трампу по поводу, с ее слов, экстремистской деятельности экс-муфтия Чубака ажы Жалилова. Свое видеообращение на русском языке она опубликовала на своей странице Facebook.

В частности, блогерша просит главу США обратить внимание на деятельность Чубака Жалилова на территории Америки.

"Жалилов имеет туристическую визу и приезжал в США, где проводил платные лекции, что является незаконным. Он 11 лет учился в Саудовской Аравии и является приверженцем радикального ислама. Он открыто призывает жить по шариату, открыто проповедует педофилию, то есть жениться на малолетних, открыто пропагандирует ненависть к женщинам", - сказала она.

Вместе с тем, видимо, для сгущения красок, она отметила в своем видеообращении, что в Кыргызстане боятся критиковать Чубака Жалилова и ему подобных.

"Там (в Кыргызстане, - прим. ред.) они боятся. Даже за лайки открывают фальсификационные уголовные дела, чтобы они не критиковали радикальный ислам, который навязывается сейчас населению", - добавила она.

В заключение она попросила президента США не пускать Чубака ажы Жалилова на территорию Америки.

Отметим, ранее блогер из Кыргызстана Динара Самет (Муканбаева), проживающая в США с 2014 года, раскритиковала выступление экс-муфтия КР Чубака ажы Жалилова. Тот в свою очередь назвал ее проституткой.

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URL: https://www.vb.kg/375078
Теги:
ислам, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, Чубак ажы Жалилов
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
26.11.2018, 21:12
Карма: -34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 126
Минусов: 160
Комментариев: 119

Неправильно сделала. Нужно было дождаться приезда Чуббаки в США и там уже писать в ФБР и прочие структуры США, чтобы он навсегда остался там в тюрьме за терроризм. У нас же его действительно боятся и не посадят.

0
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Жалоба модератору
Акыл Акыбаев
26.11.2018, 21:35
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 13
Комментариев: 21

Чубак жалилов пытается арабизировать Кыргызстана при помощью ложных религиозных учений.

Прикрваясь духовности Чубак навязывают кыргызскому народу арабские точки зрения, их менталитет и обычаи, которые в Коране закреплены как источник морали. Под видом морали

пропагандируются истинно арабский образ жизни, то есть принципы арабского быта − арабские одежды, манеры, язык, культуру, обычаи, и даже кругозор и мысли. Сегодня влияние исламских учений достигло такого уровня, что их последователи начали открыто выступать против проведения мероприятий светского характера.

Некоторые исламско-настроенные последователи начали призывать к использованию арабских слов и понятий в кыргызской жизни. Внимательно посмотрев на такие обидные вещи, хочется сказать, конечная цель Ислама - это установление арабские порядки на территории светского Кыргызстана.

+2
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Жалоба модератору
Кг
26.11.2018, 21:38

Ей что нечем заняться?! Она сто пудов разведенная и недовольная.

+1
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Жалоба модератору
Алтынбек Ынтымаков
26.11.2018, 21:46
Карма: +45
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 20
Комментариев: 33

Вообше нужно запретить Чубака выступать перед фанатиками. Религия это ложь. На сегодня Чубакские общины навязывают свои арабо - пакистанские учения, чтобы сделать из кыргызской молодежи послушными и духовными рабами. Все мечети у нас играют на чувствах кыргызской молодежи и заставляют наших ребят поклоняться арабскому богу, которого выдумали хитрые арабы, желающие командовать будущей кыргызской молодежью.

0
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Жалоба модератору
Урри
26.11.2018, 21:51

Чубак - это правильный чувак. И всегда он реально выступает по телеку. Если б он выступал радикально, его давно посадили бы у нас.

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Жалоба модератору
тетяметя
26.11.2018, 22:14

и хочет отправить американских войска в КР!НУ И ДУРА!!!!!!!!!В посольстве Америки прям не знают кому выдают визу,ЭЛИНДИ ЖАМАН ДЕП,ТУУГАНДЫ КАЯКТАН ТАБАСЫН?????????????

+1
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Жалоба модератору
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