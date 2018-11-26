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Чудовищное ДТП в Бишкеке: что с единственным выжившим?

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- Екатерина Улитина
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Единственный выживший после страшного ДТП в Бишкеке 22-летний пассажир с тяжелой травмы головы доставлен в БНИЦТиО. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

- Сегодня пострадавшего перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. У него травма головы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказали в Минздраве.

Напомним, автоавария произошла в ночь с 23 на 24 ноября на улице 7 апреля в Бишкеке. 26-летний водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги и врезалась в столб. После столкновения "Mercedes" разорвало пополам. Водитель погиб на месте. Так же скончался 22-летний пассажир.


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URL: https://www.vb.kg/375079
Теги:
ДТП, здравоохранение, погибшие, травмы, Бишкек, Безопасный город, пострадавшие, Минздрав
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Комментарии
Али
26.11.2018, 15:43

Это с какой скоростью то он летел, а???

0
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212
26.11.2018, 16:15

естественный отбор в действии

0
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