Чудовищное ДТП в Бишкеке: что с единственным выжившим?

Единственный выживший после страшного ДТП в Бишкеке 22-летний пассажир с тяжелой травмы головы доставлен в БНИЦТиО. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

- Сегодня пострадавшего перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. У него травма головы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказали в Минздраве.

Напомним, автоавария произошла в ночь с 23 на 24 ноября на улице 7 апреля в Бишкеке. 26-летний водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги и врезалась в столб. После столкновения "Mercedes" разорвало пополам. Водитель погиб на месте. Так же скончался 22-летний пассажир.