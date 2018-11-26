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В Бишкеке собака всю дорогу бежала за "Скорой", на которой увезли хозяйку

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- Виктория Григоренко
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Фонд "Добрые руки" опубликовал в Facebook видео, на нем пес отчаянно бежит по трассе за каретой скорой помощи, в которой, по всей видимости, увезли хозяйку или хозяина преданного животного.

"Собака, не сбавляя скорости, бежит 40 километров в час, без передышки, чтобы не отстать! Это видео очень глубоко затронуло наши сердца, и мы очень хотим узнать, что сейчас с хозяином собаки и с псом. Если вам вдруг знакома эта собака или вы стали очевидцем данной ситуации, напишите нам! Возможно мы @dobrie_ruki можем оказать посильную помощь!", - отмечают в Фонде.

P.S. После публикации этого видео Заведующий отделом реанимации Бишкекской станции скорой медицинской помощи Егор Борисов рассказал в Twitter историю этой собаки.

"Это наша собака!!!

Собака Скорой помощи.

Ни за какой больной хозяйкой она не бежит.

Она живёт у нас уже два года и бегает за одной из карет, водителя которой она признает своим хозяином.

Бегает постоянно, на вызовы, в больницы. Запретить бегать не можем.

Любим. Никому не отдадим".


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URL: https://www.vb.kg/375087
Теги:
правозащитники, Бишкек, медицина, животные, скорая помощь
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Комментарии
Собака Динга, и Омурбек Бабанов
26.11.2018, 19:41

В 80-х годах один прокурорский работник переезжал из с. Токтогул в другой район работы: в Карасу.. Все его пожитки, будку для собаки, и собаку Дингу везла грузовая автомашина.. ГАЗ-51, ЗИЛ-130... А семья ехала отдельно на Газике...И где-то в районе Торкента и выше, где река Нарын и Токтогульское озеро сходятся, каким-то образом собака Динга - а это была немецкая овчарка, - спрыгнула с автомашины и ... пропала. Шофер вроде видел, как что-то спрыгнуло с автомашины. Но поймать не мог.Была ночь....

В Карасу ее уже не было. Никто не знает, что произошло..

Но через 4 дня позвонили бывшие соседи вТоктогуле, и сказали, что "ваша собака пришла к дому.. Вся грязная. Вонючая, какая-то жидкость налипла на ее шерсть, вся голодная... "

Видать,поймала курицу и ела... Питалась всем... Пришла уставшая и лежала возле дома. Соседи покормили собаку, и еще один день ее кормили. Она не сопротивлялась. И даже узнавала соседей.. На третий день она стала скулить, так как хозяева не выходят из дома..

Как она вернулась назад в Токтогул, и нашла "свой" дом за 60 километров от дома? - вот вопрос! Но нашла все-таки!..

Пришлось ехать с Карасу в Токтогул, чтобы забрать эту собаку.. Через день собаку увидели дети.. И они были рады вновь встретиться.. Собака была рада видеть всех на новом месте...

Спустя 7 лет ту собаку потом похоронили с почестями.. В хорошем месте... Вот такая собака была овчарка Динга!... Даже прокурор сам прослезился..Говорил, что она ему пару раз спасала жизнь..

.Прокурора звали Омуралиев Омурбек. Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов был назван  именно в честь него, Омурбека Омуралиева!

Интересный факт.. Но это уже-другая история!...

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