В Бишкеке собака всю дорогу бежала за "Скорой", на которой увезли хозяйку

В 80-х годах один прокурорский работник переезжал из с. Токтогул в другой район работы: в Карасу.. Все его пожитки, будку для собаки, и собаку Дингу везла грузовая автомашина.. ГАЗ-51, ЗИЛ-130... А семья ехала отдельно на Газике...И где-то в районе Торкента и выше, где река Нарын и Токтогульское озеро сходятся, каким-то образом собака Динга - а это была немецкая овчарка, - спрыгнула с автомашины и ... пропала. Шофер вроде видел, как что-то спрыгнуло с автомашины. Но поймать не мог.Была ночь....
В Карасу ее уже не было. Никто не знает, что произошло..
Но через 4 дня позвонили бывшие соседи вТоктогуле, и сказали, что "ваша собака пришла к дому.. Вся грязная. Вонючая, какая-то жидкость налипла на ее шерсть, вся голодная... "
Видать,поймала курицу и ела... Питалась всем... Пришла уставшая и лежала возле дома. Соседи покормили собаку, и еще один день ее кормили. Она не сопротивлялась. И даже узнавала соседей.. На третий день она стала скулить, так как хозяева не выходят из дома..
Как она вернулась назад в Токтогул, и нашла "свой" дом за 60 километров от дома? - вот вопрос! Но нашла все-таки!..
Пришлось ехать с Карасу в Токтогул, чтобы забрать эту собаку.. Через день собаку увидели дети.. И они были рады вновь встретиться.. Собака была рада видеть всех на новом месте...
Спустя 7 лет ту собаку потом похоронили с почестями.. В хорошем месте... Вот такая собака была овчарка Динга!... Даже прокурор сам прослезился..Говорил, что она ему пару раз спасала жизнь..
.Прокурора звали Омуралиев Омурбек. Экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов был назван именно в честь него, Омурбека Омуралиева!
Интересный факт.. Но это уже-другая история!...
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