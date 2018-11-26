В Бишкеке собака всю дорогу бежала за "Скорой", на которой увезли хозяйку

Фонд "Добрые руки" опубликовал в Facebook видео, на нем пес отчаянно бежит по трассе за каретой скорой помощи, в которой, по всей видимости, увезли хозяйку или хозяина преданного животного.

"Собака, не сбавляя скорости, бежит 40 километров в час, без передышки, чтобы не отстать! Это видео очень глубоко затронуло наши сердца, и мы очень хотим узнать, что сейчас с хозяином собаки и с псом. Если вам вдруг знакома эта собака или вы стали очевидцем данной ситуации, напишите нам! Возможно мы @dobrie_ruki можем оказать посильную помощь!", - отмечают в Фонде.

P.S. После публикации этого видео Заведующий отделом реанимации Бишкекской станции скорой медицинской помощи Егор Борисов рассказал в Twitter историю этой собаки.

"Это наша собака!!!

Собака Скорой помощи.

Ни за какой больной хозяйкой она не бежит.

Она живёт у нас уже два года и бегает за одной из карет, водителя которой она признает своим хозяином.

Бегает постоянно, на вызовы, в больницы. Запретить бегать не можем.

Любим. Никому не отдадим".