10 непридуманных историй женщин "Бакай Банка". Руководитель банка в 27 лет

В этом году 28 декабря ОАО "Бакай Банк" отмечает юбилей - 20 лет! Для нас это не просто круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим мы запускаем серию материалов -интервью с яркими представительницами женского коллектива нашего банка. Они поделятся своими секретами успеха в работе и рецептами женского счастья.

Считается, что в банке престижно работать по любой специализации, будь то менеджер по работе с клиентами или кредитный аналитик. Однако, легко ли сделать карьеру в финансовой системе?

Самый молодой руководитель ОАО "Бакай Банк" Мээрим Жекшенова считает, что это возможно, если ты готов много и упорно трудиться. Она рассказала, как пришла в банк и каким образом ей удалось за восемь лет работы дослужиться от простого работника до начальника самого крупного отдела - управления обслуживания клиентов "Бакай Банк".

"С будущей профессией я определилась уже давно. Еще в 9 классе я приняла решение, что не буду заканчивать 11 классов. Мне не хотелось тратить много времени на обучение, хотелось скорее начать работать и быть самостоятельной. Поэтому сразу после окончания 9-го класса я забрала из школы свои документы и в 15 лет поступила в Финансовый техникум. Учится было сложно - строжайшая дисциплина, никаких прогулов, экзамены и зачеты по предметам можно было сдать, если имеешь сильные знания.", - рассказала Мээрим.

После окончания Финансового техникума Мээрим практически сразу устроилась на работу в ОАО "Бакай Банк". Тогда ей только исполнилось 19 лет. "С этого момента началась моя карьера банковского сотрудника. Я пришла на позицию обычного специалиста по обслуживанию клиентов и за восемь лет работы я продвинулась до должности начальника управления по обслуживанию клиентов. Так я стала самым молодым руководителем самого крупного управления в нашем банке. В моем подчинении сегодня находятся 80 человек", - говорит девушка.

Внешне Мээрим от сверстников мало что отличает - только строгая униформа банковского работника. Но в ней читается, что эта молодая женщина точно знает, чего хочет, она целеустремлена и ее не пугают трудности.

Построить такую успешную карьеру, считает Мээрим, она смогла благодаря нескольким важным факторам. "Не последнюю роль сыграли мои личные качества. Так уж сложилось, что если я ставлю для себя какую-то цель, то последовательно стараюсь достичь ее. С другой стороны, в ОАО "Бакай Банк" есть все условия для профессионального развития. Руководство лояльно относится к стремлению сотрудников расти над собой, благожелательно воспринимает конструктивные инициативы и не боится доверять сложную работу молодым кадрам. В первую очередь из-за возраста, многие хотят видеть на таких позициях более опытных сотрудников. Когда мне было 23 года, я стала самым молодым начальником отдела, в 27 лет самым молодым начальником управления. Думаю, мне очень повезло и с банком, и с людьми, и с руководством ОАО "Бакай Банк". Я многому у них научилась", - добавила Мээрим.

Позиция начальника управления одна из самых крупных и ответственных в банке. Для "Бакай Банка" самое главное – его клиенты. В подчинении Мээрим находятся все отделы операционного обслуживания, касса, бэк-офисы отделов обслуживания, отдел продаж и все сберегательные кассы по городу Бишкек.

"Когда в 2015 году меня назначили начальником отдела, мне не было страшно. Я многое сделала, чтобы занять эту позицию. Я все знала по своему участку работы, поэтому была уверена в себе, что справлюсь. Но мне даже нравилось – это ведь прекрасная возможность испытать себя и убедиться, что ты в состоянии справиться с большим объемом работы. Зато, когда открылась позиция начальника управления, тогда мне стало страшно. Быть руководител+ем отдела - это одно, но в управлении работать сложнее, поскольку в него входят несколько структурных подразделений, каждое из которых выполняет свою специфическую задачу. Из-за этого у меня было много страхов", - поделилась Мээрим.

По словам девушки, она сомневалась в себе и даже подумывала отказаться бы от этой позиции. Помогли коллеги и руководство. Именно они убедили ее в том, что новая должность ей по силам. "Они выразили уверенность в том, что я справлюсь. Было страшно, но нужно было двигаться вперед. В работе так и делается. Ты никогда не знаешь наверняка, удастся тебе сделать все как надо или нет? Будут выполнены поставленные перед тобой задачи? Просто идешь и делаешь", - добавила Мээрим.

Загруженный график и стремление продвинуться по карьерной лестнице не помешали нашей героине построить семью. Она встретила молодого человека, вышла за него замуж. Супруг полностью поддерживает Мээрим. Тем более, что он не понаслышке знает о работе банковского сотрудника, поскольку и сам работает в банке."Моя семья – это мой тыл, моя опора и поддержка. Мой муж знает, как для меня важна моя карьера. Поэтому мы решили, что немного подождем с рождением ребенка. Но, думаю, даже когда мы будем готовы к этому этапу семейной жизни, появление малыша не станет проблемой. В нашем банке есть множество примеров, когда сотрудницы рожали детей и очень скоро возвращались к работе", - рассказала Мээрим.

Впрочем, говорит самая молодая начальница "Бакай Банка", в семье ей удается побыть просто женой - готовить обеды и ужины, вести хозяйство. "Когда у меня что-то не получается, муж с терпением к этому относится. Я думаю, очень важно правильно выбрать себе партнера по жизни", - улыбается женщина.

Девушка уверена, что построить карьеру в банке под силу каждому. Главное желание и стремление. Как руководитель управления Мээрим поделилась, по какому принципу выбирает сотрудников.

"Я выбираю сотрудников интуитивно. За годы работы интуиция еще ни разу меня не подводила. Для меня важно, чтобы человек был открытым и честным, умел себя преподнести и мог четко донести информацию о себе. Мы работаем с клиентами, поэтому крайне важно быть открытым и понятным для других людей. Если хочешь быть руководителем, нужно много работать, постоянно изучать что-то новое, даже если это не входит в твои обязанности. Человек, который выполняет только свою работу и ровно в шесть часов убегает домой, вряд ли сможет сильно продвинуться по карьере. Я стала самым молодым руководителем не потому что оказалась в нужное время в нужном месте, а потому что много работала", - заключила Мээрим.

Головной офис ОАО "Бакай Банк": г. Бишкек, ул. Исанова, 77; тел.: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111.

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ОАО "Бакай Банк" 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.