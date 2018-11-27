Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.77 - 80.16

В Бишкеке 5-летняя девочка чуть не осталась без руки - залезла в мясорубку

265  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальный госпиталь в Бишкеке поступила 5-летняя девочка, которая получила травмы руки, засунув руку в электромясорубку. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

"Однако спасатели прибыли уже после того, как врачи освободили руку ребенка. Девочке уже сделана операция. Насколько нам известно, руку малышки удалось сохранить", - сообщили в МЧС.

Где были родители ребенка в этот страшный момент, неизвестно.

Вопрос о том, будут ли они наказаны за оставление ребенка в опасности, не стоит. Родители в Кыргызстане за подобные случаи ответственности не несут, даже если ребенок в результате произошедшего погибает.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375101
Теги:
дети, здравоохранение, несовершеннолетние, операция, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, медицина, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  