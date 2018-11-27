В Бишкеке 5-летняя девочка чуть не осталась без руки - залезла в мясорубку

В Национальный госпиталь в Бишкеке поступила 5-летняя девочка, которая получила травмы руки, засунув руку в электромясорубку. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

"Однако спасатели прибыли уже после того, как врачи освободили руку ребенка. Девочке уже сделана операция. Насколько нам известно, руку малышки удалось сохранить", - сообщили в МЧС.

Где были родители ребенка в этот страшный момент, неизвестно.

Вопрос о том, будут ли они наказаны за оставление ребенка в опасности, не стоит. Родители в Кыргызстане за подобные случаи ответственности не несут, даже если ребенок в результате произошедшего погибает.