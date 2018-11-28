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И зимой и летом в Военно-Антоновке нет питьевой воды. Куда делась?

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Здравствуйте. Хотела бы поделиться проблемой питьевой воды в селе Военно-Антоновка. Летом с ней большие проблемы, т.к. это сезон поливов, но если бы шел контроль, то думаю, люди, которые не используют такую воду для полива, не страдали бы от ее отсутствия. Сейчас же (27 ноября, о поливе и речи нет), хотелось бы узнать, где сейчас вода? Невозможно помыть посуду, не говоря уже помыться самому. Переехали в В-А два года назад, проблема, мы так поняли, уже давно. Но никто этим не занимается. Можно ли как-то ее решить? Куда обращаться?

Народную новость прислала Эльнура


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URL: https://www.vb.kg/375102
Теги:
вода, нарушения, ремонт, Чуйская область
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Комментарии
Валентин Крамаренко
28.11.2018, 11:26
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 6
Комментариев: 15

Решение только одно! Пробурить глубоководную скважину метров 50-60 и поставить автоматический насос! Проблем тогда точно не будет! Если только со светом нет проблем?

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