Глава Академии МВД Адылбек Бийбосунов отношения к "эвакуаторщику" не имеет

26 ноября 2018 года на сайте информагентства VB.KG была опубликована статья под заголовком "Клановая зависимость, или кто крышует главного "эвакуаторщика" Бишкека?".

В статье также автор задается вопросом "В чем причина такой непотопляемости г-на Бийбосунова?", и там же были упомянуты имена однофамильцев, которых назвали возможными родственниками руководителя ОсОО "Портал групп".

Возможным родственником также назвали начальника Академии МВД Адылбека Бийбосунова. В связи с распространением такой информации заявляем, что изложенные в вышеуказанной статье доводы не соответствуют действительности.

Начальник Академии МВД Кыргызской Республики полковник милиции Бийбосунов Адылбек Качкынбекович не имеет никаких родственных связей с руководителем ОсОО "Портал групп".

Пресс-служба Академии МВД КР