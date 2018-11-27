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Глава Академии МВД Адылбек Бийбосунов отношения к "эвакуаторщику" не имеет

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- ВБ
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26 ноября 2018 года на сайте информагентства VB.KG была опубликована статья под заголовком "Клановая зависимость, или кто крышует главного "эвакуаторщика" Бишкека?".

В статье также автор задается вопросом "В чем причина такой непотопляемости г-на Бийбосунова?", и там же были упомянуты имена однофамильцев, которых назвали возможными родственниками руководителя ОсОО "Портал групп".

Возможным родственником также назвали начальника Академии МВД Адылбека Бийбосунова. В связи с распространением такой информации заявляем, что изложенные в вышеуказанной статье доводы не соответствуют действительности.

Начальник Академии МВД Кыргызской Республики полковник милиции Бийбосунов Адылбек Качкынбекович не имеет никаких родственных связей с руководителем ОсОО "Портал групп".

Пресс-служба Академии МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/375103
Теги:
Академия МВД, МВД, кадры, Бишкек, Кыргызстан, Бийбосунов Адылбек Качкынбекович
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