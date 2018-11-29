Аскар Сыдыков: Госорганы и бизнес живут в ожидании бесконечных проверок

"Везде мы говорим, что Кыргызстан – "рай" для инвесторов. Но если мы действительно хотим привлечь их, то должны обеспечить им безопасность. В этом году только за 5 месяцев доначислено в бюджет 19,9 миллиардов сомов налогов. И это при том, что общий доход инвесторов - 56 млрд сомов. То есть, почти половину наша Налоговая служба истребовала с бизнеса". Об этом в ходе круглого стола "Основные вопросы законодательства в сфере недропользования и его применения в Кыргызской Республике" сообщил директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, если такое будет продолжаться и дальше, то мы потеряем последних инвесторов.

- Спросите напрямую у компаний, которые работают в Кыргызстане, сколько они платят правоохранителям? Многие из них выходят напрямую на эти компании и требуют доначислений. И многие, понимая, что это незаконно, чтобы не останавливать работу, вынуждены выплачивать эти средства. И это при том, что силовики должны работать исключительно по заявлениям Генпрокуратуры, экотехинспекции и т.д., а несанкционированных проверок быть не должно. Но на деле все по-другому, - подчеркнул Сыдыков.

Директор МДС отметил, что недавно они были в поездке по регионам.

- Выяснилось удивительное – все МСУ, госорганы, бизнес живут в ожидании бесконечных проверок и визита прокуратуры. Поэтому от акимов до губернатора - все боятся принимать решения, надеясь отсидеться. При таком положении дел про какую реформу может идти речь? Нельзя без четких санкций трогать и инвесторов. Тем более, это касается горнодобывающей отрасли, где нужны редкие специалисты. Иначе мы просто загубим отрасль и разгоним весь иностранный бизнес, не говоря уже про внутренний, - заключил Сыдыков.