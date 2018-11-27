За постановку на учёт в ЦСМ берут 1250 сомов - это законно?

Почему ЦСМ при принятий на учет,берут с пациентов деньги 1250 сом, и при этом не предоставляются никакие чеки,а только устно ссылаются на то , что это оплата обязательна , и за 1200 ты получишь страховку в 50 сом на карту, которую открывают на твое имя в том же ЦСМ. Еще говорят , что если не придешь вовремя после того, как тебя ставят на учет , выплатишь штраф.

Народную новость прислала Гузель