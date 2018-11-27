Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.77 - 80.16

За постановку на учёт в ЦСМ берут 1250 сомов - это законно?

272  1
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почему ЦСМ при принятий на учет,берут с пациентов деньги 1250 сом, и при этом не предоставляются никакие чеки,а только устно ссылаются на то , что это оплата обязательна , и за 1200 ты получишь страховку в 50 сом на карту, которую открывают на твое имя в том же ЦСМ. Еще говорят , что если не придешь вовремя после того, как тебя ставят на учет , выплатишь штраф.

Народную новость прислала Гузель


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375114
Теги:
коррупция, здравоохранение, взятка, Бишкек, Минздрав, мэрия, ЦСМ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
27.11.2018, 21:04

Я вот не могу понять при баксе врачи получали зарплату в 15 тыс в среднем сейчас получают 11 тыс это как можно понять?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  