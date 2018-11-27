Рука девочки в электромясорубке. Пальцы и нервы собирали под микроскопом

Руку девочки по нервам и косточкам мы собирали под микроскопом. То, что после подобного случая ее удалось сохранить – уникальный случай. Об этом VB.KG сообщил хирург, заведующий Отделения пластической реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти Нацгоспиталя Керимбек Бээрманов.

По его словам, пятилетнюю девочку в отделение привезли спустя два часа после того, как рука ребенка попала в электромясорубку.

- Нам удалось аккуратно ручным методом вытащить сердцевину резака с кистью. Затем мы реплантировали кисть. В итоге ручку малышки удалось сохранить. На сегодня кисть и пальцы живые и теплые, кровообращение нормальное. Девочка чувствует себя хорошо, температуры у нее нет. Она получает лечение и находится под динамическим наблюдением. Но могу отметить, что это действительно уникальный случай. Обычно при таких происшествиях руку спасти не удается. Здесь же удалось все собрать и сохранить, - рассказал Бээрманов.

Хирург уточнил, что помимо этой девочки в семье еще трое детей.

- Несчастный случай, видимо, произошел пока мама отвлеклась на младшего ребенка. Надеемся, что худшее уже позади, - добавил Керимбек Бээрманов.