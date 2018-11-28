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Пытался изнасиловать! Девушка в хиджабе написала заявление на таксиста

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- Бакыт Стамов
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В РУВД Октябрьского района столицы поступило заявление от девушки, которую держал таксист в машине "Хонда Фит". Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, по показаниям пострадавшей, водитель машины пытался совершить над ней действия сексуального характера.

- По данному факту Следственной службой Октябрьского РУВД возбуждено уголовное дело по статье 28, 129 (попытка изнасилования). На основании 94 статьи процессуального кодекса подозреваемый водворен в ИВС Бишкека, - пояснили в ГУВД Бишкека.

Между тем в соцсетях некоторые пользователи интернета стали утверждать, что знают этого таксиста, и что он работает имамом в одной из мечетей города.

В пресс-службе Муфтията, куда редакция VB.KG обратилась за подтверждением, опровергли эту информацию.

- К нам этот человек никакого отношения не имеет, - коротко сказали в ДУМК.

Впрочем, стоит отметить, многие мечети в Кыргызстане работают без официальной регистрации.

Редакция VB.KG будет следить за этой историей.


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URL: https://www.vb.kg/375125
Теги:
ИВС, изнасилование, мечеть, ДУМК, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
дунк
28.11.2018, 10:52

К нам этот человек никакого отношения не имеет, - коротко сказали в ДУМК.

Ясный день после такого  они так и ответят.  Если, что либо хорошее подобно нашему земляку таксисту в Москве вернувшему деньги пассажирке  сделал бы то конечно ответили бы да это наш родненький.

+1
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сам по себе
28.11.2018, 12:53

Наличие бороды и вид истинного мусульманина не даёт чистоты людям, главное быть честным и порядочным человеком. А хиджабы и прочее одеяние это всего лишь фантик, под которым вообще неизвестно что.

0
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