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Кто не заплатил за свет, "Северэлектро" начинает отключать

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- Екатерина Улитина
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В первых числах декабря (с первого по третье декабря) автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведёт в городе Бишкеке дистанционное отключение электроснабжения 8 400 бытовых абонентов за несвоевременные платежи. Общая сумма задолженности этих потребителей составляет 22,7 млн сом, сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Первое, второе декабря в этом году приходятся на выходные дни. Чтобы избежать неудобств, акционерное общество рекомендует абонентам оплатить счета-извещения заблаговременно.

Уточняется, что ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI", "Quickpay", "UMAI", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Мобильник", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Пресс-служба напоминает, что электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

Что примечательно, ОАО "Северэлектро" заранее предупреждает граждан, что в ноябре многие получат внушительные счета за электроэнергию. Это связано с увеличением потребления, объяснили VB.KG в компании.

- Если абонент не использовал электроэнергию для отопления и нагревания воды, контролировал расход киловатт, то он заплатит в ноябре примерно ту же сумму, что и в другие месяцы, - успокоили в пресс-службе ОАО "Северэлектро".

В компании уточнили, что даже жители квартир в зимний период потребляют больше электроэнергии, чем летом: чаще греют чайник, дольше включают свет в комнатах.

В целом абоненты "Северэлектро" в этом месяце в 1,5 раза увеличили потребление электроэнергии. Если в октябре израсходовано 479,5 млн киловатт-часов, то в ноябре потребление составит примерно 710 млн киловатт-часов.

В компании объяснили, что большой расход электроэнергии может быть связан не только с сезонным увеличением потребления, но и с другими факторами. Например, современные счетчики улавливают даже самый незначительный расход электроэнергии и соответственно учитывают больший расход. Кроме того, абонентам рекомендуется проверить исправность проводки, изоляцию и наличие внешних подключений к их системе.


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URL: https://www.vb.kg/375128
Теги:
отключение электроэнергии, отопительный сезон, тарифы, энергетика, Бишкек, Кыргызстан, Северэлектро
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Комментарии
Горожанин
29.11.2018, 20:30

Интересно все-таки обстоят дела у "Северэлектро". Живем в 5-ом микрорайоне. Квитанцию на оплату принесли только сегодня 29 ноября. И в ней написано оплатить до 5 декабря, иначе отключат свет, т.е. на все дается 5 дней, из которых 2 дня выпадают на выходные. И такой несвоевременный разнос по домам квитанций происходит из месяца в месяц. Когда прекратится это безобразие? Неужели нельзя приносить с запасом квитанции, хотя бы за 10 дней, как делают остальные коммунальные кампании. Все соседи также возмущенны таким подходом к нам горожанам. Или этот возмутительный подход происходит только у нас в 5-ом микрорайоне?

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