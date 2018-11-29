Кто не заплатил за свет, "Северэлектро" начинает отключать

В первых числах декабря (с первого по третье декабря) автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведёт в городе Бишкеке дистанционное отключение электроснабжения 8 400 бытовых абонентов за несвоевременные платежи. Общая сумма задолженности этих потребителей составляет 22,7 млн сом, сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Первое, второе декабря в этом году приходятся на выходные дни. Чтобы избежать неудобств, акционерное общество рекомендует абонентам оплатить счета-извещения заблаговременно.

Уточняется, что ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", "QIWI", "Quickpay", "UMAI", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Мобильник", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Пресс-служба напоминает, что электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.

Что примечательно, ОАО "Северэлектро" заранее предупреждает граждан, что в ноябре многие получат внушительные счета за электроэнергию. Это связано с увеличением потребления, объяснили VB.KG в компании.

- Если абонент не использовал электроэнергию для отопления и нагревания воды, контролировал расход киловатт, то он заплатит в ноябре примерно ту же сумму, что и в другие месяцы, - успокоили в пресс-службе ОАО "Северэлектро".

В компании уточнили, что даже жители квартир в зимний период потребляют больше электроэнергии, чем летом: чаще греют чайник, дольше включают свет в комнатах.

В целом абоненты "Северэлектро" в этом месяце в 1,5 раза увеличили потребление электроэнергии. Если в октябре израсходовано 479,5 млн киловатт-часов, то в ноябре потребление составит примерно 710 млн киловатт-часов.

В компании объяснили, что большой расход электроэнергии может быть связан не только с сезонным увеличением потребления, но и с другими факторами. Например, современные счетчики улавливают даже самый незначительный расход электроэнергии и соответственно учитывают больший расход. Кроме того, абонентам рекомендуется проверить исправность проводки, изоляцию и наличие внешних подключений к их системе.