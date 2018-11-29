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Законопроект о легализации самозахвата противоречит Конституции

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- Екатерина Улитина
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Депутаты фракции "Ата Мекен" вновь предлагают узаконить дома самозахватчиков, построенные в Бишкеке и Оше до августа 2012 года. Законопроект размещен для общественного обсуждения на сайте Жогорку Кенеша.

В прошлый раз атамекеновцы внесли этот же закон в феврале 2015 года, за несколько месяцев до выборов в Жогорку Кенеш. Закон не нашел поддержку, к тому же правительство в своем заключении в 2016 году указало, что проект противоречит Конституции, Кодексам об административной, гражданской и уголовной ответственности.

- Согласно законопроекту, субъекты легализации освобождаются от ответственности за совершенные до 3 августа 2012 года правонарушения, предусмотренные статьей 454 Кодекса об административной ответственности (незаконное строительство объектов и изменение существующих объектов недвижимости). Однако в Конституции сказано, что в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом, - говорится в заключении правительства.

Кроме того, согласно Гражданскому кодексу, лицо, осуществляющее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, а также не вправе распоряжаться постройкой.

Несмотря на противоречия со статьями кодексов, атамекеновцы предлагают не просто легализовать незаконные постройки, но и закрыть глаза на явные уголовные преступления. Объясняют это тем, что многие из самозахватчиков сами стали жертвами обмана, а некоторым просто не хватало денег, чтобы купить жилье в столице или в Оше.

- Часть самовольных захватов произошло из-за невозможности граждан приобрести жилье в городах Бишкек и Ош, на небольшие денежные накопления ими были построены дома, однако узаконить их не представляется возможным, - пишут атамекеновцы.

По их подсчетам только в Бишкеке насчитывается более 6 тысяч захваченных участков. Депутаты отмечают, что проблема с неоформленными документами на жилье толкает жителей этих домов на участие в митингах и перекрытие дорог. Последнее, кстати, является уголовным преступлением.

Тем временем, в социальных сетях тема легализации самозахвата уже вызвала бурную дискуссию, некоторые даже призывают повторить опыт бишкекских и ошских самозаватчиков в других регионах Кыргызстана:

"Есть предложение для тех, кто давно живёт в Бишкеке. Собираем 5000 человек, едем в Талас, отжимаем пахотные земли, строим сараи, получаем документы и сдаём их в аренду. Приезжаем в Бишкек и вуаля, есть дополнительный заработок с аренды. Интересно, что скажут в Таласе? К чему вся эта демагогия? Люди в "свое время" припёрлись в Бишкек без денег, решили, что можно на любой земле поставить барак, и эта земля будет принадлежать им. Теперь депутаты хотят им дать ещё и документы на землю. Гениально. А что, так можно было?" – возмущается один из пользователей.

В течение следующих 30 дней ЖК будет ждать отзывов и предложений о данной легализации. После этого законопроект должен пройти 3 чтения в Парламенте и получить одобрение президента.


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URL: https://www.vb.kg/375130
Теги:
Ош, правительство, самозахватчики, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Клоуны
29.11.2018, 09:23

Просто ТОЧ, чтобы пролезть в парламент пообещал решить вопрос, но пока он сидит АМ толкает дальше. Надо делать по уму. Выяснить откуда самозахватчик, у него наверняка есть дом в селе, заставить его сдать государству и пахотные земли, и багарные, и пастбищные.. Ведь сельским жителям, кто живет не первое поколение все это предоставляется на местах... Вот когда перед ними станет выбор: или лишиться всех земель в селе, или покинуть Бишкек, вот тогда они задумаются над законностью требований.

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765
29.11.2018, 11:51

Совершенно правильно поставлен вопрос. У каждого захватчика есть в селе дом и земли, надо лишить его этих земель, пусть живет на захваченном участке. Еще нахватали незаконно городских земель, потом их продают небольшими участками. 

Клоуны

Просто ТОЧ, чтобы пролезть в парламент пообещал решить вопрос, но пока он сидит АМ толкает дальше. Надо делать по уму. Выяснить откуда самозахватчик, у него наверняка есть дом в селе, заставить его сдать государству и пахотные земли, и багарные, и пастбищные.. Ведь сельским жителям, кто живет не первое поколение все это предоставляется на местах... Вот когда перед ними станет выбор: или лишиться всех земель в селе, или покинуть Бишкек, вот тогда они задумаются над законностью требований.

+1
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Жалоба модератору
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