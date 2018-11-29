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Отдельные проблемы интеграции КР в ЕАЭС по-прежнему не решены

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- Виктория Григоренко
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Площадка Евразийской экономической комиссии не стала для Кыргызстана и союза в целом той, которая урегулировала бы проблемные вопросы. Это хорошо показала прошлогодняя конфликтная ситуация между Кыргызстаном и Казахстаном. Она разрешилась лишь благодаря переговорам на уровне глав республик, хотя именно этот вопрос должна была решать ЕЭК. Об этом в рамках круглого стола: "Актуальные вопросы евразийской интеграции: глобальный и региональный аспект" рассказал экс-министр экономики Арзыбек Кожошев.

- Не снят спустя три года и ветконтроль на границе с Казахстаном. Неизвестно, будет ли снят и в дальнейшем. Существуют также и проблемы с импортом в нашу республику товаров из Европы через Россию. Более того, по нашей вине не созданы до конца лаборатории по сертификации товаров. Хотя изначально нам не стоило надеяться на помощь других стран, а решать это за счет собственных средств, - уверен Кожошев.

Тем не менее, экс-министр добавил, что основные показатели по интеграции в ЕАЭС достаточно высоки и дают положительную динамику Кыргызстану.


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URL: https://www.vb.kg/375131
Теги:
Арзыбек Кожошев, ЕАЭС, Евразийский экономический союз, ЕЭК, Кыргызстан, экономика
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