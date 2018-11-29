Замглавы "Кыргыз Темир Жолу" - гражданин Казахстана? Ответ предприятия

Заместитель главы государственного предприятия "Кыргыз Темир Жолу" Алымжан Хасанов является гражданином Казахстана. Об этом сообщает издание govori.tv со ссылкой на СМИ.

По данным интернет-издания, казахстанский паспорт Алымжана Хасанова зарегистрирован на сайте МВД Казахстана.

"Согласно закону КР "О государственной службе" на госдолжности могут только претендовать граждане Кыргызстана", - уточняет издание.

В пресс-службе "Кыргыз Темир Жолу", куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, опровергли эту информацию.

- Алымжан Хакиевич сейчас находится в отъезде, но я сейчас обратился в отдел кадров, где мне показали документы, подтверждающие, что он является именно гражданином Кыргызстана. При этом он действительно родился и учился в Казахстане, но потом стал жить и работать у нас, - пояснил представитель ГП "Кыргыз Темир Жолу" Эркинбек Каимов.