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Важно! Из-за тумана в аэропорту "Манас" переносятся и задерживаются рейсы

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- Елена Цой
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"Друзья, на данный момент в аэропорту "Манас" наблюдается непостоянная погода - переменчивый туман.

В связи с этим, переносятся и идет задержка рейсов", - сообщает пресс-секретарь "Манаса" Алия Курбанова.

Так, рейс Стамбул - Бишкек - Улан-Батор авиакомпании "Турецкие Авиалинии" пока перенесли на 29 ноября. (Точное время ещё не определено).

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Бишкек, прилетающий ранним утром 29 ноября, пока задерживается на час.

Рейс Стамбул-Бишкек авиакомпании "Пегасус" перенесли на первую половину дня (29 ноября).

Рейс Алматы-Бишкек авиакомпании "Эйр Астана" также задерживается.

"Дорогие друзья, мы ждём летной погоды. Но из-за неустойчивой погоды время может меняться. Приносим свои извинения.

Просим отнестись с понимаем!", - обращается к пассажирам и встречающим пресс-представитель компании.


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URL: https://www.vb.kg/375142
Теги:
авиация, аэропорт, погода, Кыргызстан, Эйр Астана, Манас
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