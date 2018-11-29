Важно! Из-за тумана в аэропорту "Манас" переносятся и задерживаются рейсы

"Друзья, на данный момент в аэропорту "Манас" наблюдается непостоянная погода - переменчивый туман.

В связи с этим, переносятся и идет задержка рейсов", - сообщает пресс-секретарь "Манаса" Алия Курбанова.

Так, рейс Стамбул - Бишкек - Улан-Батор авиакомпании "Турецкие Авиалинии" пока перенесли на 29 ноября. (Точное время ещё не определено).

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Бишкек, прилетающий ранним утром 29 ноября, пока задерживается на час.

Рейс Стамбул-Бишкек авиакомпании "Пегасус" перенесли на первую половину дня (29 ноября).

Рейс Алматы-Бишкек авиакомпании "Эйр Астана" также задерживается.

"Дорогие друзья, мы ждём летной погоды. Но из-за неустойчивой погоды время может меняться. Приносим свои извинения.

Просим отнестись с понимаем!", - обращается к пассажирам и встречающим пресс-представитель компании.