Потепление отменяется. На выходные вновь обещают дождь, снег и мороз

По Кыргызстану 30 ноября днем и 1 декабря ожидается неустойчивая погода, дожди, снег, местами осадки интенсивные, морозы. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В пятницу 30 ноября днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей, в отдельных районах Ошской области дождь, в предгорных, горных районах снег. В Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

А вот 1 декабря на большей части территории республики дождь, снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 18-23 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы", - информируют синоптики.

Как уточняется, в выходные дни 1-2 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха.

"В Чуйской, Таласской долинах ночью до -10…-15, днем до -2…-7, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -1…-6, днем до 0…+5, в предгорных районах ночью до -3…-8, днем до -3…+2, в Иссык-Кульской котловине ночью до -5…-10, днем до -3…+2, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до -13…-18, днем до 0…-5, в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью до -19…-24, днем до -8…-13", - подчеркивают синоптики.

В МЧС добавили, что неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

"При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта", - отметили в ведомстве.