Один на всех: ученики бишкекской школы учатся без учебников по математике

Родительница пятиклассника бишкекской школы №8 пожаловалась, что в их классе дети до сих пор не получили учебники по математике. Об этом Назгуль Тюменбаева написала в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, полторы четверти дети занимались без книг, фотографируя или копируя страницы единственного на весь класс учебника, который принадлежит учителю математике.

- Сегодня классный руководитель скинула в группу, что книги наконец-то пришли по 440 сомов, желающие могут приобрести, - написала Назгуль Тюменбаева.

Судя по всему, речь идет о новом учебнике под авторством Кадыралиева, Урдалиева и Дайырбекова, выпущенном в этом году. В Министерстве образования обещали, что новые учебные пособия поступят в школьные библиотеки к началу учебного года, и все дети смогут пользоваться ими, оплатив арендную плату (25 сомов в год). Однако поставки задерживаются, и в некоторых школах учебников до сих пор нет.

В министерстве образования VB.KG пообещали разобраться в этой ситуации и выяснить, действительно ли родителей вынуждают покупать книги.

Отметим, что все учебники, в том числе упомянутое пособие по математике, можно бесплатно скачать с сайта lib.kg.