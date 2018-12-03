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Что рассказал Омурбек Текебаев о своей коже?

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- Бакыт Стамов
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Как научиться не реагировать на критические статьи СМИ в свой адрес? На этот вопрос экс-вице-премьер-министр Даир Кенекеев ответил в недавнем интервью изданию alakan.biz.

По его словам, этот же вопрос еще в 2011 году он задал лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву.

"Я спросил его: про вас столько пишут в СМИ. Как вы это выдерживаете? Про меня только один раз написали, и то я всю ночь не спал. На что он мне ответил: во-первых, я не читаю эти газеты. Во-вторых, у меня бронированная кожа, и поэтому я не реагирую на эти публикации. В-третьих, чаще всего пишут бездоказательно и без фактов. Если журналист получает от этого удовольствие, то ради бога", - процитировал он Текебаева.

Вместе с тем, видимо, воспользовавшись моментом, журналист издания спросила на тот момент члена правительства и на счет уголовного дела Омурбека Текебаева.

- Когда его задержали и завели на него дело, я был в Таласе, и поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, - коротко ответил он.

Стоит отметить, что главный атамекеновец Омурбек Текебаев при всех своих достоинствах и недостатках, судя по всему, действительно имеет бронированную кожу, и в целом умеет держать удар. После стольких публикаций в соцсетях и СМИ, от любой из которой другой политик давно бы потерялся, он умудрялся сохранить лицо. Чего стоят только секс-скандалы и бумага, якобы доказывающая его "секретную" работу на спецслужбы. Добавьте еще сюда историю с матрешкой, обвинения в мародерстве и взяточничестве. В общем, как советуют мудрецы, надо всегда прислушиваться к советам опытных людей.


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URL: https://www.vb.kg/375174
Теги:
Ата Мекен, СМИ, Даир Кенекеев, Омурбек Текебаев, парламент, правительство, Кыргызстан, политика, скандал
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Комментарии
Алекс
03.12.2018, 09:57

Такую кожу как у Текебаева могут иметь только плохие люди. Добрые, творческие, и вообще нормальные люди очень чувствительные и все принимают близко к сердцу. А раз у Текебаева толстая кожа - значит он человек плохой и злой. Возможно все обвинения в его адрес и слухи о его темных делах- правда!

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Мамбеталиева Бермет
03.12.2018, 10:53
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 2

При чем здесь Талас? Это ж недалеко. Даже, находящиеся в России мигранты-не политики, понимали, что это была раправа над сильным оппонентом. Здоровья вам, Омурбек Чиркешович.

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Читатель
03.12.2018, 11:08

Уверен, что в начале следующего года Текпбаева выпустят. Группа лиц, организовавшая и смонтировавшая Белизгейт и липовое уголовное дело, с участием мошенника международного класса Маевского, сядут вместо него. И наверное он ещё станет Спикером ЖК.

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01
03.12.2018, 13:56

Читатель

Уверен, что в начале следующего года Текпбаева выпустят. Группа лиц, организовавшая и смонтировавшая Белизгейт и липовое уголовное дело, с участием мошенника международного класса Маевского, сядут вместо него. И наверное он ещё станет Спикером ЖК.

хватит каркать

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