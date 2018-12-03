Что рассказал Омурбек Текебаев о своей коже?

Как научиться не реагировать на критические статьи СМИ в свой адрес? На этот вопрос экс-вице-премьер-министр Даир Кенекеев ответил в недавнем интервью изданию alakan.biz.

По его словам, этот же вопрос еще в 2011 году он задал лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву.

"Я спросил его: про вас столько пишут в СМИ. Как вы это выдерживаете? Про меня только один раз написали, и то я всю ночь не спал. На что он мне ответил: во-первых, я не читаю эти газеты. Во-вторых, у меня бронированная кожа, и поэтому я не реагирую на эти публикации. В-третьих, чаще всего пишут бездоказательно и без фактов. Если журналист получает от этого удовольствие, то ради бога", - процитировал он Текебаева.

Вместе с тем, видимо, воспользовавшись моментом, журналист издания спросила на тот момент члена правительства и на счет уголовного дела Омурбека Текебаева.

- Когда его задержали и завели на него дело, я был в Таласе, и поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, - коротко ответил он.

Стоит отметить, что главный атамекеновец Омурбек Текебаев при всех своих достоинствах и недостатках, судя по всему, действительно имеет бронированную кожу, и в целом умеет держать удар. После стольких публикаций в соцсетях и СМИ, от любой из которой другой политик давно бы потерялся, он умудрялся сохранить лицо. Чего стоят только секс-скандалы и бумага, якобы доказывающая его "секретную" работу на спецслужбы. Добавьте еще сюда историю с матрешкой, обвинения в мародерстве и взяточничестве. В общем, как советуют мудрецы, надо всегда прислушиваться к советам опытных людей.