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"Битва экстрасенсов" - обман? Откровения участника шоу

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- Елена Цой
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Бывший участник популярного шоу "Битва экстрасенсов" в анонимном интервью телеканалу "360" заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал проекта.

"На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона - и ты в финале еще на этапе кастинга", - утверждает бывший участник шоу.

Также собеседник телеканала заявил, что всех участников проекта ведут редакторы, а перед испытаниями им рассказывают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.

По его словам, на проекте действительно было много участников, которые не имели никакого отношения к экстрасенсорике.

Как отметил мужчина, одно лишь попадание на шоу уже гарантирует хороший заработок в будущем. По его мнению, это осознали и организаторы программы.

"Если вы заметили, ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого. Видимо, совесть все-таки существует", - добавил собеседник телеканала.

"Битва экстрасенсов" - популярное российское телешоу канала ТНТ. В феврале 2017-го программа получила антипремию от Министерства образования и науки за популяризацию лженауки.


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URL: https://www.vb.kg/375178
Теги:
Интернет, мошенничество, Россия, шоу-бизнес, телевидение
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