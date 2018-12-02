Девушке провели эвтаназию из-за несчастной любви

В Бельгии на скамье подсудимых оказались трое врачей, которые еще в апреле 2010 года провели процедуру эвтаназии 38-летней жительнице страны Тине Нис, сообщает Daily Mail.

Тина Нис в последний раз подвергалась лечению психических расстройств за 15 лет до смерти. В телевизионном интервью ее сестры Лотте и Софи рассказали, она просто чувствовала себя разбитой после неудачных отношений.

Семья Нис утверждает, что закон был нарушен, потому что ее никогда не лечили от аутизма и не было установлено, что она страдает невыносимо и неизлечимо - а это и есть ключевые критерии эвтаназии. Родные Тины Нис сообщили, что она тяжело переживала разрыв с любимым, что и натолкнуло ее на мысль об эвтаназии.

Эвтаназия была декриминализована в Бельгии в 2002 году, и суд над врачами - первый в стране за все это время.

На фото Нис в окружении сестер.