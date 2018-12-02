Очевидец: милиционеры за 2500 сомов отпустили мужчину, избившего девушку

Пользователь FB Руслан Харисов рассказал об истории, которая, по его словам, его просто шокировала.

"А вы знали, что наши милиционеры берут 2,500 сомов и отпускают мужчину, который избил девушку до крови?!?! Честно, я в шоке.

Вчера произошел случай, который очередной раз доказывает, что коррупция у нас важнее и дороже, возможно, жизни человека.

Случай произошел с 1 на 2 декабря (сегодня ночью). Район: ул. Киевская / ул.Темирязева (бар 501). Из-за ревности один мужик избил девушку. Текла кровь, она плакала. Они сели в машину, ее силой затолкали, выехали, он продолжал ее избивать. На повороте (Киевская) машину останавливают "правоохранители" (что-то вроде рейда). Открывают машину, видят, что девушка истекает кровью, кричит, просит о помощи. И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ. Плюс ко всему, с милицией была съёмочная группа, не знаю, что за программа, но точно не NewtvПатруль (они на Иссык-Куле).

В это время мужик, который избивал, вытаскивает 2,500 тысячи сомов и милиционеры с радостью берут и отпускают без вопросов + обещают не показывать то, что отсняли никогда и никому. Вы серьезно? А вдруг потом девушку бы убили и в БЧК сбросили?

Надеюсь, здесь сидят представители ГУВД или МВД, хотелось бы, чтобы были предприняты жёсткие меры в данном вопросе!!! Ещё раз повторюсь, Киевская/Темирязева! Надеюсь, что это не пустят на самотёк!

Хотелось бы добиться справедливости и все! Представьте, что не дай бог будет происходить, что-то вроде такого, но 2,500 решат всю проблему".

Откуда такая осведомленность обо всей этой истории, автор не указал. В любом случае, надеемся, правоохранительные органы и Служба внутренних расследований МВД КР обратит на эту историю внимание.