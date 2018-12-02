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Очевидец: милиционеры за 2500 сомов отпустили мужчину, избившего девушку

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- Елена Цой
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Пользователь FB Руслан Харисов рассказал об истории, которая, по его словам, его просто шокировала.

"А вы знали, что наши милиционеры берут 2,500 сомов и отпускают мужчину, который избил девушку до крови?!?! Честно, я в шоке.

Вчера произошел случай, который очередной раз доказывает, что коррупция у нас важнее и дороже, возможно, жизни человека.

Случай произошел с 1 на 2 декабря (сегодня ночью). Район: ул. Киевская / ул.Темирязева (бар 501). Из-за ревности один мужик избил девушку. Текла кровь, она плакала. Они сели в машину, ее силой затолкали, выехали, он продолжал ее избивать. На повороте (Киевская) машину останавливают "правоохранители" (что-то вроде рейда). Открывают машину, видят, что девушка истекает кровью, кричит, просит о помощи. И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ. Плюс ко всему, с милицией была съёмочная группа, не знаю, что за программа, но точно не NewtvПатруль (они на Иссык-Куле).

В это время мужик, который избивал, вытаскивает 2,500 тысячи сомов и милиционеры с радостью берут и отпускают без вопросов + обещают не показывать то, что отсняли никогда и никому. Вы серьезно? А вдруг потом девушку бы убили и в БЧК сбросили?

Надеюсь, здесь сидят представители ГУВД или МВД, хотелось бы, чтобы были предприняты жёсткие меры в данном вопросе!!! Ещё раз повторюсь, Киевская/Темирязева! Надеюсь, что это не пустят на самотёк!

Хотелось бы добиться справедливости и все! Представьте, что не дай бог будет происходить, что-то вроде такого, но 2,500 решат всю проблему".

Откуда такая осведомленность обо всей этой истории, автор не указал. В любом случае, надеемся, правоохранительные органы и Служба внутренних расследований МВД КР обратит на эту историю внимание.


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URL: https://www.vb.kg/375204
Теги:
ГУВД, МВД, СМИ, насилие, семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан
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