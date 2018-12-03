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Кубат Оторбаев получил новую должность

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- Бакыт Стамов
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Экс-омбудсмен Кубат Оторбаев назначен вице-президентом компании "Аю Холдинг". Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По его словам, на этой должности он будет заниматься в основном налаживанием связей с общественностью.

- Буду устанавливать контакты с депутатами парламента, правительством. Ну и конечно, буду заниматься продвижением Ассоциации "Аю Холдинг", - уточнил Оторбаев.

Отметим, ранее должность вице-президента компании "Аю Холдинг" занимал нынешний руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

Холдинговая компания "Аю Холдинг" занимается выпуском алкогольной продукции и строительным бизнесом. Президентом является Шаршенбек Абдыкеримов – основатель партии "Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/375208
Теги:
Кубат Оторбаев, Шаршенбек Абдыкеримов, омбудсмен, Кыргызстан, Балбак Тулобаев
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