Кубат Оторбаев получил новую должность

Экс-омбудсмен Кубат Оторбаев назначен вице-президентом компании "Аю Холдинг". Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.
По его словам, на этой должности он будет заниматься в основном налаживанием связей с общественностью.
- Буду устанавливать контакты с депутатами парламента, правительством. Ну и конечно, буду заниматься продвижением Ассоциации "Аю Холдинг", - уточнил Оторбаев.
Отметим, ранее должность вице-президента компании "Аю Холдинг" занимал нынешний руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.
Холдинговая компания "Аю Холдинг" занимается выпуском алкогольной продукции и строительным бизнесом. Президентом является Шаршенбек Абдыкеримов – основатель партии "Кыргызстан".