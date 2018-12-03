В Нарынской области на одном из разрезов угля сошел оползень

В субботу 1 декабря 2018 года в 12:30 часов на территории ОсОО "Жумгал Суу Курулуш" в Нарынской области, на разрезе, где добывается угль, сошел оползень объемом около 35000м3. В результате происшествия поврежден трубопровод для питьевой воды идущий к участку Дальний Мин-Куш и 2 электрических опоры на территории карьера. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

Как отмечается, в настоящее время угрозы жилым домам нет.

- На месте оперативной группой и членами комиссии проведено обследование территории и разъяснительные мероприятия. Со стороны ОсОО "Жумгал Суу Курулуш" проводятся работы по восстановлению трубопровода для питьевой воды. Сегодня утром они также продолжились, - подчеркнули в МЧС.

Ранее, напомним, сложная ситуация сложилась и на другом угольном разрезе - крупнейшем в республике - Кара-Кече. В Сети было опубликовано видео огромного затора из грузовиков. Позже ситуация разрешилась.

"Весогабаритное оборудование на угольном разрезе Кара-Кече работает в обычном режиме. Сейчас там скопилось около 300 машин. Пробки создаются из-за того, что крупный сортовой уголь в больше части добываем именно мы", - об этом VB.KG тогда сообщила пресс-секретарь "Кыргызкомур" Света Байтикова.

По ее словам, работы по добыче угля ведутся круглосуточно.

- Четыре экскаватора занимаются вскрышными работами, а четыре - разгрузкой. В сутки отгружаются 200-250 машин. Конечно, помимо нас есть и другие угледобывающие предприятия. Но самые крупные – ГП "Кыргызкомур и ЗАО "Шарбон". А так как речь идет о поставках населению, то спросом пользуется именно сортовой уголь. Другие в основном добывают более мелкий уголь, который идет на ТЭЦ. Нами в сутки добывается 5-6 тысяч тонн твердого топлива. Работа идет непрерывно, - пояснила Байтикова.

Как отметила пресс-секретарь "Кыргызкомур", сейчас их предприятие устанавливает вторые весы.

- Также внедряем и онлайн-наблюдение, чтобы каждый мог посмотреть, столько машин на разрезе, и как происходит отгрузка угля. В настоящее время в сутки с разреза уходит около 200-300 машин. Это связано с потребностями населения в твердом топливе, - подчеркнула Байтикова.