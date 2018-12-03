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Кыргызстанец бросил вызов Хабибу

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанский исполнитель силовых трюков Зарылбек Аликенов по прозвищу "Чыпалак баатыр" (Мизинец, - прим. ред.) бросил вызов российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. Его видеообращение появилось в соцсетях.

По словам силача, Хабиб Нурмагомедов не достоин называть себя первым, когда в мире есть он, Зарылбек.

- Эй, Хабиб, если ты выиграл Конора Макгрегора, то не считай себя первым. Вначале одержи победу хотя бы над моим мизинцем и потом я скажу, чего-то стоишь. Знай, что я Кожомкул 21 века. Попробуй вначале мизинцем протащить автобус или поднять две фляги воды. Поэтому я бросаю тебе вызов, - предложил Чыпалак Хабибу.

Примечательно, что Чыпалак баатыр обратился к чемпиону мира на кыргызком языке. Поэтому каким образом оно дойдет до Хабиба Нурмагомедова, не совсем понятно.

Отметим, Чыпалак баатыр стал известен в Кыргызстане после силовых трюков, где он мизинцами поднимал гири и сдвигал автобус. Кроме того, ранее в соцсетях появилось видео, где он через себя перекинул теленка. Последний в свою очередь после этого не поднялся.


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URL: https://www.vb.kg/375221
Теги:
социальные сети, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов, Зарылбек Аликенов
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Комментарии
Плакать хочется:)
03.12.2018, 17:06

... ууууф... даун полнейший. Все - для славы. Даже самой сомнительной. Последователь тетенек, сообщающих о приставаниях в лифте, и преследующих тем самым аналогичные цели. Как считаете?)

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212
03.12.2018, 17:33

типичный колхозник

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Мика Мамаев
03.12.2018, 17:39
Карма: +110
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 161
Минусов: 51
Комментариев: 158

Мир деградирует),,,стоило ли это писать в новостях?)

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Асхат
03.12.2018, 17:59

мало было нам мотуева, и второй клоун объявился.

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наблюдатель
03.12.2018, 19:07

Его бы, эту энергию, да в какое нибудь доброе дело. Вызов бросай чыпалак баатыр, тяжелоатлетам.Там где ты ноль ,то есть в боевых искусствах ,лучше не позорь нацию.

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Рефери
03.12.2018, 19:18

Асхат

мало было нам мотуева, и второй клоун объявился.

Это не просто клоун, а клоун-трюкач. Поэтому он на всякий случай и обратился к Хабибу на киргизском языке, а то вдруг дойдет его обращение до Хабиба, что тогда делать?

Хабиб точно не станет мизинцем тащить автобус. Он просто щелкнет один раз мизинцем по лбу этого клоуна и клоун окажется в реанимации. 

Короче, заяц во хмелю.

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66
03.12.2018, 19:40

А чо, пусть надерёт ему ****

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Юрист бишкеский
03.12.2018, 20:12

Гульзат Мамытбек + Чыпалак Баатыр... Любовь да совет вам. Алтындарым го, алтындарым !!!

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