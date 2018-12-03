Кыргызстанец бросил вызов Хабибу

Кыргызстанский исполнитель силовых трюков Зарылбек Аликенов по прозвищу "Чыпалак баатыр" (Мизинец, - прим. ред.) бросил вызов российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. Его видеообращение появилось в соцсетях.

По словам силача, Хабиб Нурмагомедов не достоин называть себя первым, когда в мире есть он, Зарылбек.

- Эй, Хабиб, если ты выиграл Конора Макгрегора, то не считай себя первым. Вначале одержи победу хотя бы над моим мизинцем и потом я скажу, чего-то стоишь. Знай, что я Кожомкул 21 века. Попробуй вначале мизинцем протащить автобус или поднять две фляги воды. Поэтому я бросаю тебе вызов, - предложил Чыпалак Хабибу.

Примечательно, что Чыпалак баатыр обратился к чемпиону мира на кыргызком языке. Поэтому каким образом оно дойдет до Хабиба Нурмагомедова, не совсем понятно.

Отметим, Чыпалак баатыр стал известен в Кыргызстане после силовых трюков, где он мизинцами поднимал гири и сдвигал автобус. Кроме того, ранее в соцсетях появилось видео, где он через себя перекинул теленка. Последний в свою очередь после этого не поднялся.