КТРК пропагандирует похищение невест?

На главном государственном телеканале КТРК прошел сериал "Акшоола". Как отмечается на сайте госканала, в основу сюжета легла реальная история по мотивам романа "Адашкандар" писательницы Жыпар Исабаевой.

В главной роли снялась певица Самара Каримова, которая не так давно не сходила со страниц СМИ в связи со своими краткосрочными назначениями на госдолжности. Одним из продюсеров сериала выступил гендиректор КТРК Илим Карыпбеков. Фильм снимался на собственные средства госканала.

Сюжет картины рассказывает о жизни профессионального журналиста, который борется за честность и справедливость. Как в любой мыльной опере в картине есть положительные и отрицательные персонажи, действия которых вращаются вокруг главной героини. Но есть одно "но", которое никак не вяжется с принципами и идеями государства, которые должен освещать главный телеканал страны. В этом сериале положительные герои крадут невесту – отдыхающую пансионата. Ее держат в доме насильно, она плачет и вырывается. Затем, когда у нее не остается сил и слез, она сдается, и в конце фильма это пара счастлива.

В Кыргызстане это, к сожалению, нормальная практика. Но разве гибель Бурулай не стала тем переломным моментом, когда в обществе заговорили о необходимости отказаться от старых и архаичных традиций - от похищения невесть в частности? Вот и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в подтверждение этих слов сразу после гибели Бурулай заявил во всеуслышание, что необходимо пересмотреть законодательную базу по предотвращению насилия в отношении детей и женщин.

А премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в свою очередь отметил, что принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для развития всего общества.

"Практика принуждения к вступлению в брак, а также кражи невест должны быть прекращены. Виновные должны получать реальные сроки наказания вне зависимости от факта примирения сторон. В обществе не должно быть терпимости к случаям кражи женщины с целью принуждения ее к вступлению в брак", - сказал он.

Депутат Дастан Бекешов и вовсе предложил установить памятник Бурулай у министерства внутренних дел КР, чтобы оно им стало напоминаем.

Так что позиция Илима Карыпбекова в этом плане совершенно необъяснима.

К слову, в последнее время к главе КТРК список претензий только пополняется. Так, читатели пожаловались VB.KG на неуместные, вульгарные шутки главы КТРК.

"Разве это уровень главы государственного главного телеканала страны?", - таким вопросом задался читатель редакции VB.KG, который прислал соответствующие скриншоты с личной страницы Карыпбекова, на которой тот публикует и официальную, рабочую информацию. Шутки и правда пошлые, так что приносим извинения нашим читателям, но опубликовать их мы не можем. Но как подтверждение того, что они были опубликованы на аккаунте Карыпбекова, сохраним.

По его словам, Илим Карыпбеков должен сознавать ответственность не только за сказанные слова, но и за написанные.

- Его страницу просматривают представители молодежи, и такой неуместный юмор с его стороны разве для них пример? - сказал он.