Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.05 - 79.90

Пожар на Ошском рынке: зачистка недовольных торговцев?

910  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поздно вечером 3 декабря вспыхнули торговые контейнеры на территории Ошского рынка. По сведениям очевидцев, из-за огня пострадал товар коммерсантов, торгующих на базарах одеждой – мужской, женской и детской.

В МЧС сообщили, что в тушении пожара участвовали 6 пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось в 00.52, пожар был полностью потушен в 3.30.

- Пока мы не можем говорить о причинах возгорания. Будут проведены экспертиза и проверка. Об их результатах мы сообщим позже, - пообещали в МЧС.

Отметим, это уже четвертый крупный пожар на Ошском рынке за этот год. Ранее МЧС сообщало, что одно из возгораний произошло в результате поджога, однако злоумышленники так и не были найдены. Торговцы рынка, потерявшие торговые места и товар, недавно обратились к президенту с просьбой о помощи. Руководство рынка требует с них деньги за то, чтобы они смогли получить места в павильоне, построенном на месте сгоревших торговых мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375238
Теги:
МЧС, Ошский рынок, поджог, пожар, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  