Пожар на Ошском рынке: зачистка недовольных торговцев?

Поздно вечером 3 декабря вспыхнули торговые контейнеры на территории Ошского рынка. По сведениям очевидцев, из-за огня пострадал товар коммерсантов, торгующих на базарах одеждой – мужской, женской и детской.

В МЧС сообщили, что в тушении пожара участвовали 6 пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось в 00.52, пожар был полностью потушен в 3.30.

- Пока мы не можем говорить о причинах возгорания. Будут проведены экспертиза и проверка. Об их результатах мы сообщим позже, - пообещали в МЧС.

Отметим, это уже четвертый крупный пожар на Ошском рынке за этот год. Ранее МЧС сообщало, что одно из возгораний произошло в результате поджога, однако злоумышленники так и не были найдены. Торговцы рынка, потерявшие торговые места и товар, недавно обратились к президенту с просьбой о помощи. Руководство рынка требует с них деньги за то, чтобы они смогли получить места в павильоне, построенном на месте сгоревших торговых мест.