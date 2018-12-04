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Грипп атакует! Что делать родителям заболевших деток?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане с октября зарегистрировано более 6100 больных ОРВИ. За последнюю неделю показатели в сравнении с таким же периодом 2017 года выросли на 12 %. Об этом VB.KG сообщила заведующая эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

- На сегодняшний день замечаем постепенный и ожидаемый рост заболеваемости. Он обусловлен не гриппозными вирусным инфекциями, а такими, как риновирусы, парагрипп и другие респираторные инфекции. Это нам подтверждают лабораторные анализы. ОРВИ также, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. У взрослых болезнь протекает легче, чем у детей. Поэтому за медпомощью чаще обращаются маленькие пациенты. К сожалению, в инфекционной больнице образуются большие очереди, так как она одна. Так было и будет, пока не появится альтернатива, - отметила Динара Оторбаева.

Заведующая эпидотделом предупредила, что по лабораторным предикторам вирус гриппа начнет атаковать с конца декабря. Пик заболеваемости традиционно приходится на конец января.

В связи с чем медики настоятельно советуют заняться профилактикой. Методы все те же - вести здоровый образ жизни, вводить в рацион фрукты, овощи, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе, закаляться, соблюдать личную гигиену, проводить проветривание и влажную уборку в помещении.

Кроме того, отмечается, в этом году министерство здравоохранения закупило вакцину - 79 тыс доз "Гриппол плюс" российского производства. Также подписано соглашение с американской корпорацией "Глобальное здравоохранение". Они поставили еще 70 тыс доз вакцин корейского производства через ЮНИСЕФ.

- Вакцина доставлена по всем регионам. Вакцинация уже идет. В первую очередь бесплатные прививки получают люди группы риска. Это кто имеет хронические заболевания, беременные женщины, медработники, часто болеющие дети, дети из домов интернатов, лица старше 65-летнего возраста, - рассказала Оторбаева.

Для остальных желающих сделать профилактическую прививку от гриппа услуга платная. Ее можно получить в частных клиниках.


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URL: https://www.vb.kg/375239
Теги:
вакцина, грипп, ОРВИ, Кыргызстан, медицина, иммунопрофилактика, больница, Минздрав
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