В соцсетях осудили "горничную-воровку" - опозорила весь Кыргызстан!

Уроженку Кыргызстана подозревают в ограблении дома в Турции, в котором она работала горничной. Об этом ранее сообщило турецкое издание Haberler.com.

Как отмечается, женщина работала в одном из домов в северном районе Стамбула.

- Недавно в полицию обратилась хозяйка дома. Она заявила, что у нее пропали 16 тысяч лир, 2 тысячи долларов и часы. Подозрение пало на горничную, которая устроилась к ним на работу. При обыске в ее доме полиция нашла украденные деньги, - поясняет турецкое издание.

Уточняется, что в настоящий момент подозреваемая арестована.

В МИД КР VB.KG отметили, что сейчас выясняют ситуацию.

- Мы сделали запрос и ждем ответа от наших коллег в Турции. Как только они предоставят нам информацию, мы дадим все необходимые комментарии, - подчеркнули в МИД.

Напомним, недавно в Турции уроженец Кыргызстана был осужден на 12 лет и 6 месяцев за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. В октябре из курортного города Турции в ходе рейда по 10 отелям, кафе и ресторанам выявлено 5 граждан Кыргызстана, подозреваемых в проституции. В мае 2018 года еще 8 женщин из Кыргызстана отправлены на родину в связи с подозрением на проституцию.

Пользователи соцсетей уже "оценили" поступок нашей соотечественницы. "Ну что ж такое, уезжают на заработки и позорят весь Кыргызстан, наш народ!" - главный посыл комментариев по поводу этой истории.