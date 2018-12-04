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В Кыргызстане запретят "Побег из Чымкоргона". Картина, правда, еще не снята

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- Екатерина Улитина
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Кинокартина "Побег из Чымкоргона" не выйдет в прокат, по крайней мере под таким названием. Об этом VB.KG сообщили в Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма.

- Сегодня мы вызвали авторов картины. Оказывается, над фильмом работают ребята из частной студии. Сам фильм еще не снят, смотреть нечего, и комментировать тоже. Такого фильма просто нет. Авторы планируют закончить его в феврале, потом показать фильм жителям села Чым-Коргон и потом, возможно, менять название, - рассказал директор департамента Мукталы Бектеналиев.

Он добавил, что перед выходом в прокат все фильмы проходят одобрение худсовета, который решает, допустимо ли содержание для широкой аудитории, при необходимости устанавливает возрастные ограничения. Пока скандальная киноновинка в Департамент кинематографии не поступала.

Мукталы Бектеналиев, отвечая на вопрос VB.KG, сможет ли "Побег из Чымкоргона" получить одобрение худсовета, ответил отрицательно: "Думаю нет, его запретят".

Недавно в Кыргызстане была запущена рекламная кампания нового фильма "Побег из Чымкоргона". Авторы разместили афишу, на которой изображены люди в полосатой форме, напоминающей старую форму для тюремных заключенных в Европе. На афише сообщалось, что это комедия для всей семьи. О содержании фильма судить сложно, так как ни трейлера, ни описания к фильму нет.

Жители села Чым-Коргон в Чуйской области отрицательно отнеслись к названию фильма. Сегодня они пришли в Министерство культуры и информации с просьбой помочь им изменить название фильма.

Вероятно, негативная реакция сельчан вызвана тем, что в этом населенном пункте расположена Республиканская психиатрическая больница, и название фильма вызывает отрицательные ассоциации как к жителям села, так и к людям с душевными болезнями, получающим там лечение.


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URL: https://www.vb.kg/375260
Теги:
Госагентство кинематографии, Министерство культуры и туризма, кино, психическое здоровье, Кыргызстан, Побег из Чымкоргона, Чым-Коргон, Мукталы Бектеналиев
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