Все 15 жителей села Терек-Сай, напавших на "шумкаровцев", задержаны

5 ноября 2018 года при несении службы бойцами ПСН "Шумкар" МВД Кыргызской Республики по Джалал-Абадской области на территории золоторудного месторождения "Эти Бакыр Терек Сай" в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области 15 жителей села Терек-Сай Чаткальского района применили насилия в отношении сотрудников милиции, тем самым нанеся сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим свои служебные обязанности, различные телесные повреждения.

6 ноября 2018 года по данному факту Следственной службой ОВД Ала-Букинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 234 "Хулиганство" и 341 "Применение насилия в отношении представителя власти" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было изъято видео с место события (камера видеонаблюдения с золоторудного месторождения "Эти Бакыр Терек Сай"). Данное видео было изучено и установлены все 15 граждан, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции. В рамках возбужденного уголовного дела 2 декабря 2018 года все установленные лица были доставлены в Следственную службу УВД Джалал-Абадской области для проведения следственных мероприятий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений на основании статьи 94 УПК КР задержаны и водворены в ИВС ГОВД г.Джалал-Абад 15 жителей села Терек-Сай Чаткальского района.

4 декабря 2018 года задержанным 15 жителям села Терек-Сай Джалал-Абадским городским судом определена мера пресечения сроком на 2 месяца – 6 гражданам и сроком на 1 месяц – 9 гражданам с содержанием в СИЗО.

Ситуация в Чаткальском районе стабильная, совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы среди населения. Сотрудниками Следственной службой ОВД КР расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики