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Таксиста, отправившего непристойное sms пассажирке, наказывать не за что?

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- Елена Цой
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Накануне был задержан и доставлен в Первомайский суд Бишкека водитель компании SMS Taxi, который отправил пассажирке непристойное sms. Напомним, брат "пострадавшей" девушки-пассажирки сначала рассказал об инциденте в соцсетях, а потом вместе с сестрой написал на водителя такси заявление в Первомайский ГОМ.

Во время заседания возле здания Первомайского суда наблюдался небольшой ажиотаж - на небольшой стоянке, несмотря на позднее время, собралось несколько машин.

Что решил Первомайский суд, пока неизвестно. Впрочем, как отмечают юристы, к которым VB.KG обратились за комментариями, наказывать водителя, собственно, не за что.

Никаких непристойных предложений девушке сделано не было, а вопрос, отправленный посредством sms, предложением к действию считаться не может. Хотя, возможно, суд с учетом общественного резонанса решит по-иному.


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URL: https://www.vb.kg/375265
Теги:
ГУВД, Первомайский район, суд, Бишкек, сексуальные домогательства
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