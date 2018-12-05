Грузовик въехал в похоронную церемонию около мечети в Бруклине

В понедельник в Исламском центре Бейт-эль-Макдиса на Шестой авеню в Бруклине (Нью-Йорк, США) грузовик FedEx въехал в похоронную церемонию, сообщает ForumDaily.

По данным очевидцев, дорогу возле мечети перегородили порядка 70-100 скорбящих. Судя по всему, водитель грузовика FedEx пытался пробку объехать, но буквально въехал в группу людей и сбил одного из прихожан.

Пострадавший получил небольшие травмы. Очевидцы попытались остановить грузовик, и именно тогда, сообщает издание, ситуация обострилась.

"Все началось с того, как они пытались удержать грузовик на месте, потому что не хотели, чтобы он уехал. Сначала была словесная перепалка, а после этого началась драка", - рассказал очевидец.

Затем два сотрудника FedEx и помощник пошли к задней части грузовика и заперли двери. По словам свидетелей, позже в ход пошли такие подручные средства, как огнетушитель и даже нож для разрезания коробок.

Прихожанин мечети говорит, что помощник убежал. Два сотрудника FedEx были взяты под стражу, арестовали также племянника человека, чьи похороны проходили в мечети.

Всех их увезли в районные больницы с незначительными травмами. Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в связи с инцидентом.

Представитель компании FedEx опубликовал заявление:

"Мы получили предварительные сообщения об этом тревожном инциденте и сотрудничаем со следственными органами для определения фактов. До тех пор дальнейшие вопросы должны быть направлены в местное правоохранительное управление".